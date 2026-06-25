內科人力流失長達10多年 醫師公會理事長陳相國：應以2方式留住人才

台大醫學院長吳明賢日前傳出OHCA並送醫治療，而他長期關注內科住院醫師全國招收率持續降低問題。中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國表示，不只內科，內、外、婦、兒、重症科其實人力都有短缺問題，且已持續十多年，建議政府應提高重點科別醫師給付，並減輕賦稅，減輕醫師負擔，增加留任率。

整合醫學專科醫師姜冠宇於臉書表示，根據衛福部資料指出，內科醫師從2013年的平均43.56歲，2018年為50.81歲，5年來增加7.25歲，顯示老化速度較快，缺乏新血；醫師公會全聯會2014到2024年統計，內科醫師從8933人增加到1萬1011人，增加 23.3%；但全體醫師從4萬3211 人增加到5萬5338人，增加28.1%。內科人數雖然增加，但在醫師占比沒有上升，反而從20.7%略降到19.9%，2022到2024年，全體執業醫師增加約3.8%，但60歲以上醫師增加約13.4%，70歲以上增加約18.9%。

陳相國表示，內科人力減少已有10多年，內、外、婦、兒人力都減少，年輕醫師投入重症科意願不高，主要是這些重點科別在醫院看診等各方面壓力大，又要值班、工作時間比較長。醫院薪資不高且稅負又重，造成年輕人看到重點科別就裹足不前，選擇一些壓力沒有那麼大科別，如眼科、皮膚科、耳鼻喉科等。

陳相國說，全聯會希望能夠提高重點科別醫師給付、減輕稅負，以留住人才，這幾年不斷與衛福部跟健保署溝通；賦稅減免方面，賴清德總統已請衛福部研議，經多次討論，希望明年報稅季能夠減免115年度醫師稅負。

衛福部2016年重啟重點科別的公費醫師制度計畫，重點科別包含內、外、婦、兒、急五科，每期5年，醫師需要服務5至8年。陳相國說，目前成效看來不太理想，衛福部也想要改革公費醫師招募辦法。