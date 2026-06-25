「零家庭照顧者時代」來了！監委警告：照顧者仍是國家眼中的隱形人

台灣在少子化、高齡化、家庭規模縮小與一人戶增加的社會結構下，已進入「零家庭照顧者時代」，照顧不能建立在家庭責任的想像上，必須轉向社會責任。監委王幼玲指出，目前長照核心仍以「被照顧者」為中心，照顧者在國家眼裡如同隱形，且對於照顧者調查欠缺官方統計，政府改革，不應讓照顧者孤軍奮戰。

家總今天舉辦「讓照顧自由」30周年慶活動「國家、企業、社區與家庭分工：全球家庭照顧者運動與台灣的下一步」國際研討會。邀請英國、澳洲、日本、加拿大等國與家庭照顧者相關的組織來到台灣分享經驗，藉由國外經驗提供創新思維，對國家未來的政策、家總服務等倡議提供更好方向。

家總指出，人口老化、少子化、大家庭式微、勞動力銳減，台灣自2016年起年減18萬勞動力人口，2025年國人平均餘命突破八十歲，但同住家人數下滑至2.37人，一人戶加兩人戶逼近六成。台灣邁入超高齡、大缺工兩股社會變遷力量夾擊的「零家庭照顧者時代」，家庭與個人已難再獨力承擔照顧責任。

監察委員、國家人權委員會委員王幼玲表示，她是超過30年的家庭照顧者，丈夫是腎病移植的病人，還有一名罹患自閉症的孩子，她也曾一度「扛不住」，最後將先生交給外看照顧，自己則專心照顧孩子，她意識到照顧者最大困境不只是疲累，而是人生也被迫暫停，工作、健康及對未來的想像都可能被壓縮。

但她也指出，台灣長照核心仍是「以被照顧者為中心」，雖然評估量表CMS裡有問到照顧者負荷，但那是附屬的，「目前沒有獨立的照顧者身分辨識機制」，導致照顧者在國家眼裡隱形。

王幼玲說，台灣下一階段的照顧政策，應該從服務提供走向權利保障。這代表不只問「有沒有服務」，而要進一步問，照顧者的休息權、健康權、工作權、經濟安全與社會參與權，是否真正被國家看見、承認與保障。

目前台灣對於照顧者欠缺官方統計，如僅有主計總處的「時間運用調查」，可以知道民眾花多少時間照顧家人，但無法辨識真正的照顧者。衛福部長照需求調查可以知道失能人口、長照服務使用情形，但不知道誰在照顧、照顧多久、是否因此離職、是否陷入貧窮等。家總雖調查平均照顧年數、離職比例、照顧負荷、 憂鬱睡眠等問題的抽樣研究，但並非國家統計。

王幼玲說，台灣正面臨雙老家庭大量增加，包括自閉症、心智障礙、精神障礙等家庭，均出現「老父母照顧成年子女」的新常態。更有許多40到50歲的勞動力成為「夾心照顧者」，必須同時照顧年幼子女與高齡父母。年輕照顧者也有手足照顧、隔代照顧、青少年照顧、失智父母等情形。甚至教育部與衛福部完全沒有橫向連結，學校不知道哪個孩子因為家裡有人生病而經常遲到、成績下滑。

王幼玲說，政府制度改革應建立照顧者統計與國家報告制度，因為看得見才能被支持，並把照顧者影響評估納入長照、醫療與勞動政策設計，檢視是否增加家庭負擔、是否加重女性無酬勞動、是否侵害照顧者人權等。同時，家庭照顧者權利應法制化，讓休息權、健康權、工作權及社會參與權成為國家責任，且建置共生家庭、社區支持、合作社、共居共照、同儕互助，讓家庭不再孤軍奮戰。