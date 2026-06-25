雨還沒下完！北部暫入降雨空檔 中南部下午嚴防強降雨

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聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
氣象署啟動豪雨作業，提醒全台各地皆需嚴防豪大雨。圖／氣象署提供
氣象署啟動豪雨作業，提醒全台各地皆需嚴防豪大雨。圖／氣象署提供

受米克拉颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，各地易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，氣象署持續針對全台除宜花、金馬地區外各縣市發布大雨特報，其中高屏兩地分別發出大豪雨及超大豪雨特報，南部地區民眾要特別留意。

氣象署表示，今日屏東有局部大豪雨或超大豪雨，高雄市、恆春半島有局部豪雨或大豪雨。臺北市、新北市、臺南市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、苗栗縣山區、澎湖縣有局部大雨或豪雨。基隆、桃園至彰化、南投及臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

氣象署也針對苗栗卓蘭鎮、大湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉；嘉義水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉；台南新營區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、六甲區、官田區、楠西區；高雄那瑪夏區發布大雷雨即時訊息。

截至下午1時30分，屏東鹽埔累積雨量已達510.5毫米、屏東春日鄉士文測站也達500毫米，已是超大豪雨標準。全台累積雨量排名前68名都突破200毫米，這波雨勢相當驚人。

大雨狂炸一整個上午，從雷達回波圖來看，目前北部雨勢已趨緩、進入空檔，但南部地區尤其是嘉義以南仍被大片對流發展。氣象署表示，下午雙北仍有雨，降雨主因為颱風外圍環流影響，強度仍待觀察。但南高屏地區則會維持與上午同等強度，由於西南風吹拂範圍往上移動，因此中部地區下午開始也會有較大雨勢出現。

豪雨 氣象署

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