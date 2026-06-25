鞋襪濕了還硬撐？醫曝4大健康危機：蜂窩性組織炎恐找上門

颱風米克拉持續接近台灣，受到外圍環流及豐沛水氣影響，全台多地出現強降雨與積淹水情況，導致不少民眾冒雨通勤，鞋襪被雨水浸濕後仍長時間穿著。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，穿濕鞋襪不只是造成不適，還可能成為細菌與黴菌滋生的溫床，增加皮膚疾病與感染風險，嚴重甚至可能引發蜂窩性組織炎或敗血症。

黃軒在臉書發文指出，腳部長時間處於潮濕且不透氣的環境，最常見的問題就是足癬，也就是俗稱的香港腳。黴菌在悶熱潮濕的環境下容易繁殖，可能導致腳趾縫及腳底出現搔癢、脫皮、紅腫，甚至皮膚糜爛等症狀。

除了黴菌感染外，皮膚長時間浸泡在水分中，也會變得柔軟脆弱，容易產生細小傷口，讓細菌有機可乘。一旦感染，可能出現紅、腫、熱、痛等發炎反應，若未及時治療，嚴重時恐演變成丹毒、蜂窩性組織炎，甚至引發敗血症。

醫師也提到另一種常見問題「浸漬性皮炎」，患者因皮膚長時間泡水，導致角質層受損，出現脫皮、發癢、疼痛等症狀，皮膚防禦力下降後，感染風險也隨之提高。此外，積水與污水中往往含有大量病菌，若腳部原本就有傷口，更應提高警覺。

除了健康風險，雨天濕滑路面也容易增加跌倒意外發生率。黃軒建議，若鞋襪遭雨水浸濕，應盡快脫下更換，並以清水及溫和肥皂徹底清潔雙腳，尤其腳趾縫更要仔細沖洗。清潔後需完全擦乾，必要時可使用冷風吹乾，再換上乾爽透氣的鞋襪。

在鞋襪選擇方面，醫師建議雨天可優先考慮具防水、防滑及快乾功能的鞋款，襪子則以吸濕排汗或快乾材質為佳。同時可在辦公室或包包內準備備用鞋襪與毛巾，以便隨時更換。若出現持續紅腫、疼痛、發燒、流膿等症狀，應儘速就醫檢查治療。

雨天四大危機 1.足癬（香港腳）

2.細菌感染

3.浸漬性皮炎

4.鞋底濕滑易跌倒 1.足癬（香港腳）2.細菌感染3.浸漬性皮炎4.鞋底濕滑易跌倒 米克拉 豪雨