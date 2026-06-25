南部雷雨帶往中部擴展！台中等4縣市 大雷雨下到3點半
今天包括屏東九如、鹽埔及里港測站累積雨量都超過400毫米，大雷雨仍繼續下。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早表示，隨著偏西風與陸風交會輻合範圍擴大，南部強烈雷雨帶發展範圍正往北擴展中。
台南內陸、高雄內陸、屏東地區劇烈降雨持續彰化、雲林也開始出現大雨，呼籲戶外活動、工作、通勤的朋友注意天氣變化。
中央氣象署下午13時52分針對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時22分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，呼籲慎防溪(河)水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。
中央氣象署下午13時04分針對台南市、高雄市、屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時04分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度。
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