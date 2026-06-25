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雨還沒下完！北部暫入降雨空檔 中南部下午嚴防強降雨

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南部雷雨帶往中部擴展！台中等4縣市 大雷雨下到3點半

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
屏東縣今天半夜起開始降下豪大雨，其中屏東長治鄉德榮村傳出嚴重積淹水災情，部分地區水深一度達腰部高度，住家門前道路幾乎成為河道，居民直呼多年來少見。記者劉學聖／攝影
屏東縣今天半夜起開始降下豪大雨，其中屏東長治鄉德榮村傳出嚴重積淹水災情，部分地區水深一度達腰部高度，住家門前道路幾乎成為河道，居民直呼多年來少見。記者劉學聖／攝影

今天包括屏東九如、鹽埔及里港測站累積雨量都超過400毫米，大雷雨仍繼續下。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早表示，隨著偏西風與陸風交會輻合範圍擴大，南部強烈雷雨帶發展範圍正往北擴展中。

台南內陸、高雄內陸、屏東地區劇烈降雨持續彰化、雲林也開始出現大雨，呼籲戶外活動、工作、通勤的朋友注意天氣變化。

中央氣象署下午13時52分針對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時22分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，呼籲慎防溪(河)水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

中央氣象署下午13時04分針對台南市、高雄市、屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時04分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度。

大雷雨 台中 彰化

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南高屏等地防豪雨 屏東九如8小時累積雨量359毫米

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