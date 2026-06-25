南部今明雨下到紫爆 粉專示警：中南部「常會出現超乎預期雨勢」

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早表示，根據氣象署最新降雨預測，今天、明兩天受颱風外圍風場、西南風、陸風及鋒面靠近四重影響，強降雨機率高，雷雨帶隨機發展，常會出現超乎預期的雨勢，變動幅度大，呼籲民眾多留意氣象署發布最新資訊，小心災害發生。

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，米克拉颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，台灣天氣不穩定，易有短延時強降雨，目前南部已有豪雨或以上等級雨勢出現，劇烈降雨從今天到明天上午都持續。周六及周日降雨機率仍高，容易有大雨或局部豪雨發生。

氣象署稍早針對全台15縣市發布豪雨特報，指出今(25)日屏東縣有局部大豪雨或超大豪雨，高雄市、恆春半島有局部豪雨或大豪雨，台北市、新北市、台南市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、澎湖縣有局部大雨或豪雨，基隆，台中、彰化、南投地區、馬祖及台東山區有局部大雨發生的機率，氣象署預計11時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，更新豪大雨特報資訊。