聽新聞
0:00 / 0:00
南部今明雨下到紫爆 粉專示警：中南部「常會出現超乎預期雨勢」
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早表示，根據氣象署最新降雨預測，今天、明兩天受颱風外圍風場、西南風、陸風及鋒面靠近四重影響，強降雨機率高，雷雨帶隨機發展，常會出現超乎預期的雨勢，變動幅度大，呼籲民眾多留意氣象署發布最新資訊，小心災害發生。
中央氣象署預報員朱美霖上午指出，米克拉颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，台灣天氣不穩定，易有短延時強降雨，目前南部已有豪雨或以上等級雨勢出現，劇烈降雨從今天到明天上午都持續。周六及周日降雨機率仍高，容易有大雨或局部豪雨發生。
氣象署稍早針對全台15縣市發布豪雨特報，指出今(25)日屏東縣有局部大豪雨或超大豪雨，高雄市、恆春半島有局部豪雨或大豪雨，台北市、新北市、台南市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、澎湖縣有局部大雨或豪雨，基隆，台中、彰化、南投地區、馬祖及台東山區有局部大雨發生的機率，氣象署預計11時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，更新豪大雨特報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。