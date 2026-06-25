快訊

勞權敲警鐘！新北中和45歲警員連續執勤17小時猝逝 基層嘆「血汗」

聽新聞
0:00 / 0:00

國1后里開放路肩害車流交織 高公局同意7月改標線、10月設號誌

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
國1后里交流道因北上開放路肩後，導致北出匝道車流交織、用路人行車壓迫感增加，高公局同意修改。圖／民眾提供
國1后里交流道因北上開放路肩後，導致北出匝道車流交織、用路人行車壓迫感增加，高公局同意修改。圖／民眾提供

國道1號后里交流道今年2月起實施北上開放路肩措施，雖將尖峰車速由每小時30公里大幅提升至77公里、有效紓解主線壅塞，卻因「北向出口匝道減速車道偏窄、行車壓迫感增加」，引發用路人擔憂出口車流與路肩車流交織，恐提高擦撞風險，地方民代邀集相關單位再現勘後，高公局當場允諾，將於7月底前完成標線調整與路面刨鋪，並於10月底前增設開放路肩設備（SCS），全面提升行車安全。

立委楊瓊瓔表示，由於高公局先前3度調整標線仍無法完全化解地方疑慮，今天與地方多位里長在現勘中反映，要求高公局再次優化，強調后里因有中部科學園區，上下班尖峰時段車流極為龐大，區公所甚至已有兩名同仁在交流道口因塞車停等時慘遭後車追撞，足見該路段標線與動線仍有檢討必要；市議員陳本添也建議，應比照中港及中清交流道模式，增設開放路肩專用號誌，避免用路人誤判。

楊瓊瓔與市議員陳本添於今天前往公安路跨越橋上實地觀察指出，開放路肩車流與減速車道之間確實，存在虛實線交織情形，造成駕駛人進出車道時產生猶豫與判斷壓力，建議高公局提早結束開放路肩區段，延長第二減速車道標線以增加駕駛反應空間，讓減速車道得以向南延伸。

高公局中區養護工程分局苗栗工務段當場回應，將全面朝延長減速車道方向辦理改善，預計於今年7月底前完成標線修改及路面刨鋪作業；而地方關心的開放路肩專用號誌設備（SCS），也將在10月底前全數完成設置，透過更完善的智慧交通導引措施，徹底化解地方通勤族的行車安全疑慮。

國1后里交流道因北上開放路肩後，導致北出匝道車流交織、用路人行車壓迫感增加，高公局同意修改。圖／民眾提供
國1后里交流道因北上開放路肩後，導致北出匝道車流交織、用路人行車壓迫感增加，高公局同意修改。圖／民眾提供

國1后里交流道因北上開放路肩後，導致北出匝道車流交織、用路人行車壓迫感增加，高公局同意修改。圖／民眾提供
國1后里交流道因北上開放路肩後，導致北出匝道車流交織、用路人行車壓迫感增加，高公局同意修改。圖／民眾提供

高公局 后里 楊瓊瓔

延伸閱讀

阿里山塔山步道施工封閉至明年6月 眠月線必經路段9月先開放通行

七月交通部3大新制一次看 台鐵全線大改點、氣象增颱風「巨浪告警」

Bolt司機台64丟包高材生遭輾死 新北院合議庭同意封路現場履勘

南市山區發展現轉機 玉峰攔河堰拍板朝縮編推動

相關新聞

大雨不斷 屏東縣宣布下午2時起全縣停班停課

根據中央氣象署資料顯示，屏東縣今日上午因西南氣流帶來強大雨勢，導致多數地區積淹水、交通受阻，具致災風險。經審慎評估，縣府宣布

雙北等7縣市留意大雨…台南高雄屏東防豪雨 小心雷擊、溪水暴漲

中央氣象署發布豪雨特報，第7號颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣有局部豪雨或大豪雨，台南市...

42公斤女吃素15年「膽固醇飆246」 營養師揭原因：不一定是吃出來的

不少人認為，只要少油、少肉、多吃蔬菜，就能避免膽固醇偏高。不過，近期有營養師公開自身健檢結果，同樣是少油、少肉、多蔬菜的飲料模式，但總膽固醇220mg/dL、低密度脂蛋白膽固醇（LDL）153mg/dL，數值雙雙超標，他也說明：「血膽固醇高，不一定是吃出來的」。

汐止住家驚見「荔枝椿象大軍」爬滿窗戶！專家示警：千萬別直接拍死

新北市汐止地區近期爆發荔枝椿象入侵事件，居民面臨困擾，社群上引發熱議。專家建議透過清除成蟲、處理蟲卵及使用薄荷精油等方法進行防治，並提醒民眾不觸碰其臭液以免造成傷害。

不是寶可夢！47歲男靠手遊半年甩肉7公斤 醫驚訝：紅字都沒了

不少人以為手機遊戲容易讓人久坐不動，但一名47歲男子卻因為一款走路遊戲，成功改變生活習慣，不僅半年內瘦下7公斤，原本被醫生點名必須控制的嚴重脂肪肝、糖尿病前期及多項代謝異常指數，也幾乎全面恢復正常，此番結果也讓醫師相當震驚，直呼減重其實真的是事在人為。

內科人力流失長達10多年 醫師公會理事長陳相國：應以2方式留住人才

台大醫學院長吳明賢日前傳出OHCA並送醫治療，而他長期關注內科住院醫師全國招收率持續降低問題。中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國表示，不只內科，內、外、婦、兒、重症科其實人力都有短缺問題，且已持續十多年，建議政府應提高重點科別醫師給付，並減輕賦稅，減輕醫師負擔，增加留任率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。