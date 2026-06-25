國1后里開放路肩害車流交織 高公局同意7月改標線、10月設號誌

國道1號后里交流道今年2月起實施北上開放路肩措施，雖將尖峰車速由每小時30公里大幅提升至77公里、有效紓解主線壅塞，卻因「北向出口匝道減速車道偏窄、行車壓迫感增加」，引發用路人擔憂出口車流與路肩車流交織，恐提高擦撞風險，地方民代邀集相關單位再現勘後，高公局當場允諾，將於7月底前完成標線調整與路面刨鋪，並於10月底前增設開放路肩設備（SCS），全面提升行車安全。

立委楊瓊瓔表示，由於高公局先前3度調整標線仍無法完全化解地方疑慮，今天與地方多位里長在現勘中反映，要求高公局再次優化，強調后里因有中部科學園區，上下班尖峰時段車流極為龐大，區公所甚至已有兩名同仁在交流道口因塞車停等時慘遭後車追撞，足見該路段標線與動線仍有檢討必要；市議員陳本添也建議，應比照中港及中清交流道模式，增設開放路肩專用號誌，避免用路人誤判。

楊瓊瓔與市議員陳本添於今天前往公安路跨越橋上實地觀察指出，開放路肩車流與減速車道之間確實，存在虛實線交織情形，造成駕駛人進出車道時產生猶豫與判斷壓力，建議高公局提早結束開放路肩區段，延長第二減速車道標線以增加駕駛反應空間，讓減速車道得以向南延伸。

高公局中區養護工程分局苗栗工務段當場回應，將全面朝延長減速車道方向辦理改善，預計於今年7月底前完成標線修改及路面刨鋪作業；而地方關心的開放路肩專用號誌設備（SCS），也將在10月底前全數完成設置，透過更完善的智慧交通導引措施，徹底化解地方通勤族的行車安全疑慮。

國1后里交流道因北上開放路肩後，導致北出匝道車流交織、用路人行車壓迫感增加，高公局同意修改。圖／民眾提供