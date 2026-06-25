毒品排行榜十年大洗盤 依托咪酯超車大麻 毒癮年輕化竟有社會新鮮人

6月26日為世界禁毒日，衛福部心健司表示，近年常見毒品從海洛因、安非他命轉為依托咪酯為主，且使用者有逐漸年輕化趨勢。根據世界衛生組織統計，個案接受治療復發率達4至6成，目前全台22縣市均有毒品危害防制中心，每天服務藥癮個案約2至2.2萬人，積極協助藥癮者擺脫成癮循環、重返社會。

今年聯合國將世界禁毒日的主題訂為「世界毒品問題：持續存在的問題、新的挑戰和創新的應對措施」，毒品問題持續發生，衛福部心健司科長許育華說明，毒品危害防制中心自2006年成立以來，每日服務藥癮個案約在2萬至2.2萬人左右，但近年新興毒品如依托咪酯，透過便於攜帶且價格便宜的電子煙載具使用，查獲較多。

許育華表示，2016年前後，毒品使用者以海洛因為主，五年前則以安非他命較盛行，近年大麻使用也受到關注，近年轉換依托咪酯，毒品也可能隨著周邊鄰近國家流行而有一些調整。

除了使用毒品種類改變，許育華表示，毒品使用也有年輕化趨勢，根據「全台物質使用調查」發現，過去毒品使用者多集中於35歲至45歲中壯年族群，以使用海洛因者居多；如今明顯以20歲至35歲的社會新鮮人為主要族群，年紀最小18歲。

至於治療成效，許育華表示，毒品成癮屬於慢性且易復發疾病，治療模式類似高血壓或糖尿病等，需長期治療與復健，而非一次性治療即可根除。根據世界衛生組織資料，接受治療個案復發率約4至6成，與糖尿病、高血壓等慢性疾病相近。

許育華說，目前海洛因成癮者多採替代治療方式，例如使用Methadone（美沙冬）進行治療，有遇過個案從開始治療至今約10年，仍持續天天至醫院喝藥或定期回診。也有臨床醫師反映，有些個案到醫院已是每天日常作息，長期回診給予的劑量已經極低，但仍希望穩定回診，提醒自己還在治療，不能使用毒品。除了戒癮，也會告知個案應該用什麼技巧避免朋友的誘惑，或是遠離這樣誘導的環境。

從事藥癮個案管理工作長達11年的資深督導陳美余分享，曾輔導過一位精神狀況極不佳、出現幻聽與妄想的個案，甚至在訪談中透露想帶著孩子輕生的念頭。

面對這樣的狀況，陳美余沒有放棄，而是試著「進入他的世界，用他的語言溝通」，讓個案感受到被理解，並在個案因思念被緊急安置的孩子而造成妄想加劇時，巧妙地以「父子定期會面」為誘因，成功引導個案自願接受藥癮治療，並讓孩子接受心理輔導。經過漫長的陪伴，這名個案成功戒毒，父子也順利團聚、重獲新生。

衛福部心健司表示，去年毒品危害防制中心每日服務藥癮個案逾2萬人，個案管理服務涵蓋率達99.72%，毒品危害防制中心將持續提供可及性與完整性的個管服務。當親友或自身有相關需求時，可撥打衛生福利部所設24小時免費毒品危害防制諮詢專線0800-770-885（請請你，幫幫我），由專業人員提供適切諮詢與支持服務。

更多毒品危害防制中心資訊可搜尋：

https://dep.mohw.gov.tw/domhaoh/cp-5233-46100-107.html