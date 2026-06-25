42公斤女吃素15年「膽固醇飆246」 營養師揭原因：不一定是吃出來的

不少人認為，只要少油、少肉、多吃蔬菜，就能避免膽固醇偏高。不過，近期有營養師公開自身健檢結果，同樣是少油、少肉、多蔬菜的飲料模式，但總膽固醇220mg/dL、低密度脂蛋白膽固醇（LDL）153mg/dL，數值雙雙超標，他也說明：「血膽固醇高，不一定是吃出來的」。

營養師蔡正亮在臉書粉專「蔡正亮營養師專欄教室」發文分享，自己已有近8年的時間，飲食未食用牛、豬、羊、雞等肉類，以魚類、海鮮、雞蛋、豆製品及全穀類做為蛋白質主要來源，炸物攝取頂多一個月1次，蔬果攝取也占飲食大宗，生活型態與一般認知中的高膽固醇族群有所落差，但檢查數字還是超標了。

他也分享一名42歲女性個案，體重僅42公斤，已吃素15年且不吃蛋類，平日飲食以蔬菜、全穀與水果為主，鮮少外食、不參加聚餐，清淡到讓人覺得「這樣的人生還有什麼樂趣呢？」，但健檢結果顯示總膽固醇仍達246mg/dL、低密度脂蛋白膽固醇168 mg/dL。

營養師指出，人體血液中的膽固醇約有七至八成由肝臟自行製造，稱為內生性膽固醇，與細胞修復、荷爾蒙生成、維生素D及膽汁代謝有關。血中膽固醇濃度除了受到飲食影響，也與基因、肝臟代謝效率及年齡變化有關。所以，「血膽固醇高，不一定是吃出來的」。

此外，隨著年齡增加、肌肉量下降與活動量減少，身體處理脂質的能力也可能改變。營養師坦言，自己近期久坐時間增加、運動量下降，才開始重新檢視生活型態。他表示，快走、慢跑、騎自行車等有氧活動有助提升高密度脂蛋白（HDL），阻力訓練則能改善代謝效率。

他建議，民眾可先檢查是否達到每週150分鐘中等強度活動，不一定要安排正式訓練，走路、爬樓梯、買菜、做家事都可納入日常運動；例如，玩透過需要步行累積活動量的手機遊戲「皮克敏」，也是一個運動的好方法。

營養師提醒，面對膽固醇偏高不必太緊張，可優先檢視家族史、活動量、睡眠與壓力狀況，持續調整生活型態後再追蹤檢查，了解血脂變化原因，不需過度限制飲食，因為高膽固醇的管理，並不只是少吃幾口肥肉那麼簡單，而是飲食、運動、睡眠、年齡與基因共同作用的結果。

本站報導，一名47歲男子因下載步行遊戲「皮克敏」，半年內養成每天走路習慣，體重從74公斤降至67公斤。原本嚴重脂肪肝、糖尿病前期、高膽固醇、高三酸甘油脂及高尿酸等問題也明顯改善，其中總膽固醇從222降至156，肝功能與血糖數值接近正常。醫師表示，案例顯示規律活動與體重控制，對改善代謝異常具有明顯效果。