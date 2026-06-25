5歲童近6成已有近視危機！醫揭「遠視儲備」才是關鍵 應定期散瞳驗光

國健署最新公布「114學年度學齡前兒童視力篩檢試辦計畫」成果，接受篩檢的1萬4570名幼兒園大班學童中，已有9.5％確診近視、48.5％屬於近視前期，合計高達58%，代表每10名5歲幼童，就有近6人已站在近視風險邊緣。

為了將近視防治往前推進，國健署首度攜手台灣大學及7個縣市，安排眼科醫師直接進入幼兒園，替5歲大班幼童進行散瞳屈光度數檢查，希望在孩子進入小學前，就能提早找出近視、近視前期及遠視儲備不足等高風險族群，及早介入治療，降低未來高度近視及相關眼疾風險。

國健署長沈靜芬指出，台灣是近視盛行率偏高的國家，國際研究也顯示，近視發生年齡愈早，未來演變成高度近視的風險愈高。高度近視不只是戴眼鏡度數加深而已，更可能增加白內障、青光眼、黃斑部病變、視網膜剝離，甚至失明的風險，因此「預防勝於治療」才是近視防治最重要的策略。

沈靜芬表示，幼兒園是兒童健康促進的重要場域，希望透過中央、地方政府及眼科醫師合作，及早發現近視前期、遠視儲備不足、假性近視或早期近視等問題，並建立後續追蹤與衛教機制，讓近視防治真正向下扎根。114學年度已有75名眼科醫師投入試辦，未來也希望有更多縣市加入，逐步擴大全國服務量能。

「114學年度學齡前兒童視力篩檢試辦計畫」也展現各地不同的推動模式，例如雲林整合全縣幼兒園共同篩檢，台南建立偏鄉聯合篩檢機制，高雄組成眼科醫師、驗光師與護理師跨專業團隊，桃園結合基層診所資源，台中則利用LINE官方帳號推播護眼資訊，希望縮短城鄉醫療落差，提升偏鄉兒童接受視力檢查的機會。

中華民國眼科醫學會理事長、台大醫學院教授王一中表示，「114學年度學齡前兒童視力篩檢試辦計畫」的篩檢結果顯示，5歲幼童近視與近視前期比例已達58%，再次凸顯及早篩檢的重要性。未來若能持續累積學齡前視力資料，將有助於政策制定，也能讓視力保健從幼兒園延伸到家庭，共同守護孩子視力。

台大醫學院副教授蔡紫薰表示，許多學齡前兒童即使已有近視風險，卻因不會主動表達，看一般視力表仍可達1.0，家長容易誤以為視力正常。真正能掌握孩子近視風險的是「散瞳屈光度數檢查」，透過檢查遠視儲備量，才能提早發現眼軸是否過快增長，必要時搭配改善用眼習慣、增加戶外活動，依醫師評估使用低濃度阿托品等方式延緩近視發生。

沈靜芬呼籲，當幼兒園通知家長參與學齡前視力篩檢時，應把握檢查機會，不要因擔心散瞳而放棄。唯有透過醫師、學校及家長三方合作，及早發現、及早追蹤，才能替孩子守住清晰視力，降低未來高度近視帶來的其他眼疾病變。