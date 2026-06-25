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2026台東博覽會明起搶先開箱！9大展區、200場活動暑假登場

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
2026台東博覽會將於明天起至30日展開試營運，串聯全縣9大展區及超過200場限定活動，邀請民眾搶先感受台東慢經濟與永續生活魅力。記者尤聰光／攝影
2026台東博覽會將於明天起至30日展開試營運，串聯全縣9大展區及超過200場限定活動，邀請民眾搶先感受台東慢經濟與永續生活魅力。記者尤聰光／攝影

2026台東博覽會將於7月3日至8月20日正式登場，在正式開展前，縣府宣布自明起至30日率先展開試營運，開放部分展區及展覽空間供民眾搶先體驗。今年博覽會以「SLOW FOR LIFE」為主題，串聯全縣9大展區、23檔官方主題展、22件民間參與計畫、14個在地活動品牌及超過200場限定活動，打造一場橫跨整個台東的慢經濟盛會。

縣府表示，博覽會以慢經濟、永續發展、台東藍及南島文化為核心價值，不同於傳統集中於單一場館的展覽模式，而是將整個台東化身為展場。活動從主場館縣立體育館出發，串聯舊站特區及全縣9大展區，透過十大策展議題，呈現台東近年推動慢經濟的成果，也描繪未來十年的發展藍圖。

縣府指出，試營運期間將率先開放部分展區，讓民眾提前感受策展內容與空間規畫，正式展期則將提供團體預約導覽及定時導覽服務。其中團體導覽每日開放4個場次，民眾可於參觀日前7天上網預約；定時導覽則視現場人力安排辦理，無需事先報名。

值得注意的是，人氣展區之一的「A5夢想東升 WALK IN熱氣球」採全預約制度，包括線上預約及現場候補兩種方式，民眾若有意參觀，需事先規畫行程。

為方便遊客往返各展區，大會也規畫接駁車服務。其中「市區循環線」串聯A至G展區，「史前館線」則往返台東轉運站、第一棒球村及國立台灣史前文化博物館，方便民眾深入探索不同展區內容。

由於多數展區集中於市區，主辦單位也鼓勵民眾透過步行、自行車、接駁車及大眾運輸方式參觀，以低碳旅遊方式感受台東慢生活魅力，實踐永續理念。

此外，為迎接正式開展，縣府將於7月2日晚間7時在台東縣立體育場舉辦開幕音樂會，邀請多組表演團隊接力演出，活動採自由入場、無需索票，為暑假盛會揭開序幕。

除了展覽與活動內容外，位於縣立體育館北門的官方商店也將同步開張，販售博覽會官方商品及品牌授權商品，集結台東在地特色品牌與文創選品，讓遊客將台東的慢生活風景帶回家。

台東

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