藥癮服務日逾2萬人…有年輕化趨勢 依托咪酯竄升

世界禁毒日前夕，衛福部公布最新統計，全國22縣市毒品危害防制中心去年每天服務藥癮個案逾2萬人，但從早年海洛因、安非他命，逐漸轉向依托咪酯等新興毒品，且有年輕化趨勢。

每年6月26日為世界禁毒日，毒品問題影響個人健康，並涉及社會安全及公共衛生議題。衛生福利部心理健康司今天透過新聞稿公布最新數據，全台22縣市毒品危害防制中心自民國95年陸續成立以來，目前每天服務人數維持在2萬至2.2萬人之間，去年平均每日逾2萬人。

儘管服務總人數相對穩定，但毒品種類與使用族群結構已出現明顯質變。心理健康司科長許育華今天告訴媒體，早期國內毒品濫用以海洛因、安非他命為大宗，近年則逐漸轉換為大麻及新興毒品。

特別是近期毒駕案件中頻繁查獲的「依托咪酯」（Etomidate），許育華指出，因具備攜帶方便、價格便宜等特性，常以電子煙作為載具，導致查緝難度與擴散速度增加。

值得注意的是，吸毒族群正出現「年輕化」警訊。許育華表示，根據全國物質使用調查，過去吸食海洛因的族群多集中在35歲至45歲的中壯年，但近期受新興毒品影響，使用年齡層顯著下降，目前求助或服務對象中，20歲至35歲的「社會新鮮人」比例攀升。

許育華強調，醫學界已將毒癮視為一種「慢性復發性疾病」，性質與高血壓、糖尿病類似，需長期透過復健與技巧訓練來維持穩定。

許育華引用世界衛生組織（WHO）報告指出，接受治療的毒癮個案復發率約在40%至60%之間，比糖尿病、高血壓高達50%至70%的復發率稍低；成癮治療並非「一次性根除」，而是教導個案如何應對誘惑環境，「我們提供的是應對技巧，讓個案在面對藥友或特定情境時，知道如何離開現場並避免復用。」

衛福部強調，毒品成癮為複雜的健康議題，除預防教育外，更需要家庭、學校及社會共同建立支持與關懷網絡。面對因故接觸毒品者，社會應給予理解、陪伴與協助，避免負面標籤化，幫助其及早遠離毒品危害，重新回到正常生活軌道。