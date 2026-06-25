影／83歲翁劇烈腹痛「隱形炸彈」爆破 嘉基微創手術救命

83歲廖姓老翁日前突發劇烈腹痛，伴隨腰背痠痛、冒冷汗等症狀，原以為只是腸胃不適，未料病情迅速惡化，甚至一度失去意識。送抵嘉義基督教醫院急診時，血壓已降至80／46毫米汞柱，瀕臨休克邊緣。經緊急檢查發現，竟是致死率極高的腹主動脈瘤破裂，所幸醫療團隊把握黃金時間，以微創手術成功搶回一命。

嘉義基督教醫院上午開記者會，分享這起驚險救治案例，並提醒民眾，腹痛不一定只是腸胃炎，背後可能潛藏致命危機。廖姓老翁坐輪椅由女兒陪同現身見證，感謝嘉基醫療團隊搶救，術後復原良好。

心臟血管外科醫師郭俊庭指出，腹主動脈是人體最大的血管，若血管壁長期受壓逐漸膨脹形成動脈瘤，就像埋藏在體內的「隱形炸彈」。多數患者平時毫無症狀，但一旦破裂，短時間內便可能大量出血，死亡率高達8至9成，許多人甚至來不及送醫。

由於患者年事已高且生命徵象不穩，嘉基血管外科團隊立即啟動緊急救援機制，在30分鐘內將患者送進手術室，採用「微創主動脈支架置放手術（pEVAR）」治療。透過腹股溝不到1公分的小傷口，將人工支架導入破裂處封堵出血，相較傳統開腹手術，大幅降低高齡患者的手術風險與恢復負擔。

廖翁術後一度出現腹部腔室症候群等嚴重併發症，但在加護病房及跨團隊醫療照護下逐漸脫離險境。4月底回診時，恢復狀況良好，血壓穩定，生活已逐步恢復正常。

郭俊庭提醒，腹主動脈瘤好發於高齡男性、吸菸族群及高血壓患者。近期梅雨季節氣壓與氣溫變化大，容易造成血壓波動，也可能提高動脈瘤破裂風險。若突然出現劇烈腹痛、持續腰背痛，或腹部有異常搏動感，應立即就醫檢查，切勿自行服用止痛藥延誤治療。

嘉基副院長楊正三表示，腹主動脈瘤最危險之處在於「平時無感、發作致命」，建議高風險族群定期接受腹部超音波或電腦斷層檢查，並做好血壓控制及戒菸，以降低血管破裂風險。面對高齡化社會帶來的心血管疾病挑戰，院方也將持續精進微創血管治療與急重症照護量能，爭取黃金救命時間，守護民眾健康。

嘉基舉辦「腹部隱形炸彈爆裂 嘉基微創手術搶命成功」記者會，患者廖姓老翁坐輪椅由女兒陪同現身見證，感謝嘉基醫療團隊心臟血管外科醫師郭俊庭（右）搶救。記者魯永明／攝影