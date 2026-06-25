多地豪雨內湖、南港淹水警戒 醫示警：異位性皮膚炎恐大爆發

端午節過後進入梅雨季，今則是受到颱風鋒面接近等因素影響，台灣多地出現豪雨，內湖、南港等地還發出一級淹水警戒。而高溫又潮濕的環境，也讓異位性皮膚炎患者症狀加劇，特別是嬰幼兒在高溫、高濕的環境刺激下，容易出現紅疹、搔癢、脫屑等症狀，甚至因反覆抓癢導致傷口滲液、流血，中醫師建議，異位性皮膚炎也可透過中醫調理改善。

北醫附醫傳統醫學科主治醫師蘇柏璇表示，異位性皮膚炎是一種慢性反覆發作的皮膚疾病，約有六成患者在一歲前發病，八成五在五歲前出現症狀。疾病的發生與免疫系統失調密切相關，此外還受到遺傳體質、情緒壓力、皮膚屏障功能異常、環境氣候變化，以及食物敏感等因素影響。

異位性皮膚炎最典型的症狀就是「癢」。患者常因搔癢難耐而不停抓撓，形成惡性循環。蘇柏璇表示，患者除了皮膚乾燥、搔癢之外，也可能出現紅色丘疹、脫屑、結痂等症狀；病程較久者，患部皮膚甚至會逐漸增厚、粗糙，出現明顯紋路，也就是俗稱的苔蘚化現象。

臨床治療上，西醫通常會使用類固醇藥膏或免疫調節藥物控制發炎與搔癢，多數患者在治療後症狀可迅速改善，但由於異位性皮膚炎屬於體質性疾病，容易反覆發作，因此許多患者長期飽受困擾。

蘇柏璇表示，若能在西醫治療之外，同時搭配中醫調理體質，有機會減少復發頻率及降低症狀嚴重度，形成中西醫整合照護模式。中醫雖沒有「異位性皮膚炎」的病名，但依照皮膚表現與分布位置，可歸屬於「奶癬」、「浸淫瘡」、「四彎風」等範疇。

蘇柏璇說，中醫理論認為，患者因先天體質或後天因素影響，導致氣血不足、運行不暢，使皮膚屏障功能下降；當外界風邪、濕邪、熱邪等刺激侵襲時，便可能誘發皮膚發炎反應。醫師會透過望、聞、問、切四診合參，辨別不同證型，再給予個別治療。

其中，急性發作期常見「濕熱夾風型」，多發生在嬰兒時期，患者皮膚呈現鮮紅色、搔癢明顯且伴隨滲液現象；兒童期較常見「陰虛濕熱型」，皮膚出現淡紅色疹子與脫屑；成人慢性患者則容易出現「血燥型」，皮膚增厚粗糙，形成苔蘚化病灶。中醫會依據不同證型，搭配內服中藥及外用藥膏治療，以改善皮膚發炎及搔癢問題。

除了藥物治療，日常照護同樣重要。蘇柏璇提醒，異位性皮膚炎患者應將保濕視為日常保養的核心。洗澡時避免水溫過高或浸泡時間過久，並選擇溫和、不含刺激性成分的清潔用品。洗澡後應立即塗抹保濕產品，幫助修復皮膚屏障。

環境控制上，應盡量避免接觸已知過敏原與蚊蟲叮咬，同時維持室內適當溫度與濕度，建議濕度控制在百分之五十至六十之間，避免過度潮濕或乾燥。飲食則建議減少辛辣、油炸及巧克力等容易助長體內燥熱的食物，也要避免過量攝取冰品及冷飲，以免影響身體調節功能。

蘇柏璇說，異位性皮膚炎雖然不易根治，但透過規律治療與正確照護，多數患者都能有效控制病情。對於具有家族過敏體質的小朋友，即使尚未出現明顯症狀，也可透過中醫體質調養及生活習慣調整，作為預防保健的一環，降低未來發病風險，幫助孩子遠離反覆搔癢之苦。