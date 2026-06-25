醫：逾9成兒童便秘屬功能性 憋便是罪魁禍首

1名2歲男童排便時神情極用力痛苦，導致抗拒上廁所，最長1至2週才排便1次，只好就醫治療，奇美醫院表示，逾9成兒童便秘屬於「功能性」，憋便習慣是罪魁禍首。

奇美醫院兒科部醫師胡婷勻今天指出，這名男童因長期便秘，常需依賴浣腸才能解便，就醫診斷是兒童排便障礙和便秘，經口服藥物治療，再配合飲食及生活習慣衛教，症狀逐漸改善。

她表示，便秘是兒童最常見腸胃問題之一，許多家長常陷入「每天都要排便」迷思，卻忽略「品質」和「排便恐懼」。臨床觀察顯示，逾9成兒童便秘並非身體器官生病，而是屬於「功能性便秘」，「憋便行為」是造成長期便秘主因。

若兒童每週排便次數少於3次、糞便呈乾硬球狀，排便時需要極度用力、疼痛，甚至伴隨肛門出血或滲便現象，症狀持續超過2週，應尋求專業評估，避免長期肛裂和心理恐懼，形成難以擺脫的惡性循環。

兒童為何憋便，胡婷勻說，通常和行為、心理因素及飲食習慣有關；超過一半兒童曾因排便疼痛經驗（例如肛裂）而心生恐懼，或因環境改變、貪玩、在學校不敢上廁所而刻意忍住。

當糞便在腸道滯留越久，水分被吸收後會變得更硬，排出更痛，導致直腸被撐大而變得遲鈍，排便能力反而越來越差。如蔬果、水分攝取不足，又偏好炸物、甜食與速食，牛奶攝取過量，也可能讓腸道蠕動變慢。

胡婷勻提醒，4至6個月開始添加副食品、戒尿布訓練期及剛入學階段，都是兒童便秘特別常見時期，家長應多加留意。治療兒童便秘非單靠藥物，需要「飲食＋行為＋習慣養成」多管齊下，幫助兒童建立排便信心。