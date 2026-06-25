吳明賢感嘆內科人力減少盼增給付 衛福部：將了解警訊原因

台大醫學院長吳明賢日前傳出OHCA並送醫治療，而他長期關注內科住院醫師全國招收率持續降低問題。對此，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，通常8月完成分科申請後，實際招收狀況會比較清楚，不過內科住院醫師申請人數下降是警訊，已有請內科醫學會進一步了解原因。

吳明賢日前發文表示，確認今年內科住院醫師全國招收率僅61%，歷史新低，並呼籲政府應正視改善待遇、合理給付、建立支持體系，讓內科成為值得投入的專業。

劉玉菁回應，醫學生畢業後先進行分科申請，待8月1號開始起訓以後，那時才會有比較清楚的招收人數，衛福部例行每年8月調查各科住院醫師招訓人數。她指出，吳明賢是內科醫學會理事長，可能初步掌握一些資訊，但更新的資訊會在8月時比較清楚。

劉玉菁表示，衛福部非常關注各專科醫師人力，尤其醫療體系的基礎「內、外、婦、兒、急」這五科。吳明賢提出今年內科醫院醫師招收人數僅61%，由於之前招收率大約都有85到90%，內科醫學會也在試著了解原因，人力變化要看趨勢，但招收人數下降是警訊，將持續關注。

劉玉菁說，不只內科，醫療體系的運作基礎科別、急重難症有關的醫師人力都很關注。2016年重啟重點科別的公費醫師制度的計畫，包含內、外、婦、兒、急五科，每期5年，從第一期計畫總招收人數計畫預定招收500名，每年100名。第二期總數750名，每年招收150名，公費醫師培育完成以後，原則上服務6年到10年。

至於吳明賢期待辛苦科別增加給付，劉玉菁說，「健康台灣深耕計畫」的主軸之一是人力穩定，不只內科，賴清德總統和衛福部長石崇良一直強調，健保給付要逐漸朝向「不同工不同酬」，困難和比較辛苦的治療程序或科別，應該在給付上適當調整，健保署持續檢討中。