電子煙持有也違法 政院修法最高罰10萬元、違法販售可處7年徒刑

為了加強菸害防制及遏止毒駕行為，保障國民健康及公共安全， 行政院會25日公通過「菸害防制法」部分條文修正草案，強化指定菸品（例如加熱菸）必要組合元件之販賣及展示管理，另外製造、輸入、販賣、供應及展示類菸品均以刑罰處罰，最高可處7年有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金。且持有電子煙納入行政罰，處新台幣3萬元至10萬元。

根據草案內容指出，將指定菸品的必要組合元件比照菸品管理，包含應標示警示圖文、店家展示須依照「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、僅得於販菸場所販售，因此不得任意陳列或銷售。

任何人不得持有類菸品、未經核定健康風險評估之指定菸品及其組合元件，修正草案將持有行為納入行政罰，處新臺幣3萬元至10萬元。若涉及使用類菸品之罰鍰比照持有行為，提高至新臺幣3萬元至10萬元；使用未經健康風險評估審查核定之指定菸品者，則考量其違法情節不同，維持現有罰鍰額度。

另外，考量持有人仍需合理時間處理相關違法物品，修正草案提供一個月緩衝期，該期間內查獲者，不處罰鍰，但仍予以沒入。

考量類菸品載具流通涉及毒品及管制藥品濫用風險，修正草案將製造、輸入、販賣、供應及展示類菸品等行為均以刑罰處罰，最高可處7年有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金，並增訂未遂犯及法人併罰規定。

考量電子煙於部分國家屬合法產品，入境旅客可能因不熟悉我國法令而違法攜帶入境，修正草案參考非洲豬瘟防疫措施，針對少量輸入類菸品（5件以下，且總淨重未逾500公克）之入境旅客，處行政罰新臺幣20萬元以上100萬元以下罰鍰，惟如一年內再犯將以刑罰處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣100萬元以下罰金。

因應網際網路違法資訊傳播迅速的特性，修正修法明確規範網際網路業者之管理義務與資料保留責任，並導入限制接取、停止解析等屏蔽措施，以強化違法資訊管理機制，從源頭降低違法菸（煙）品資訊之散播風險。

為偕同全民源頭防制菸（煙）害，修正草案授權訂定獎勵辦法，對檢舉違法製造、輸入類菸品及未經健康風險評估審查核定之指定菸品給予獎勵。

未來，衛生福利部將積極與立法院朝野黨團協調溝通，透過多元管道加強政策宣導，爭取社會大眾支持，期盼儘速完成修法程序，共同維護國民健康與公共安全。