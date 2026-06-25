快訊

高雄旗山、美濃雨勢驚人 市府宣布兩區今天下午停班停課

怎麼申辦4G 599不限速吃到飽「問客服也沒用」！內行人5招成功拿低價方案

颱風北上、鋒面加西南風夾擊 豪雨以上劇烈降雨持續到明天上午

聽新聞
0:00 / 0:00

電子煙持有也違法 政院修法最高罰10萬元、違法販售可處7年徒刑

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為了加強菸害防制及遏止毒駕行為，保障國民健康及公共安全， 行政院會25日公通過「菸害防制法」部分條文修正草案，強化指定菸品（例如加熱菸）必要組合元件之販賣及展示管理，另外製造、輸入、販賣、供應及展示類菸品均以刑罰處罰，最高可處7年有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金。且持有電子煙納入行政罰，處新台幣3萬元至10萬元。

根據草案內容指出，將指定菸品的必要組合元件比照菸品管理，包含應標示警示圖文、店家展示須依照「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、僅得於販菸場所販售，因此不得任意陳列或銷售。

任何人不得持有類菸品、未經核定健康風險評估之指定菸品及其組合元件，修正草案將持有行為納入行政罰，處新臺幣3萬元至10萬元。若涉及使用類菸品之罰鍰比照持有行為，提高至新臺幣3萬元至10萬元；使用未經健康風險評估審查核定之指定菸品者，則考量其違法情節不同，維持現有罰鍰額度。

另外，考量持有人仍需合理時間處理相關違法物品，修正草案提供一個月緩衝期，該期間內查獲者，不處罰鍰，但仍予以沒入。

考量類菸品載具流通涉及毒品及管制藥品濫用風險，修正草案將製造、輸入、販賣、供應及展示類菸品等行為均以刑罰處罰，最高可處7年有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金，並增訂未遂犯及法人併罰規定。

考量電子煙於部分國家屬合法產品，入境旅客可能因不熟悉我國法令而違法攜帶入境，修正草案參考非洲豬瘟防疫措施，針對少量輸入類菸品（5件以下，且總淨重未逾500公克）之入境旅客，處行政罰新臺幣20萬元以上100萬元以下罰鍰，惟如一年內再犯將以刑罰處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣100萬元以下罰金。

因應網際網路違法資訊傳播迅速的特性，修正修法明確規範網際網路業者之管理義務與資料保留責任，並導入限制接取、停止解析等屏蔽措施，以強化違法資訊管理機制，從源頭降低違法菸（煙）品資訊之散播風險。

為偕同全民源頭防制菸（煙）害，修正草案授權訂定獎勵辦法，對檢舉違法製造、輸入類菸品及未經健康風險評估審查核定之指定菸品給予獎勵。

未來，衛生福利部將積極與立法院朝野黨團協調溝通，透過多元管道加強政策宣導，爭取社會大眾支持，期盼儘速完成修法程序，共同維護國民健康與公共安全。

電子煙 政院 行政院

延伸閱讀

電子煙「持有」最高罰10萬 製造販售恐關7年 一個月內主動繳回免罰

非法網購電子煙如雨後春筍 國健署：下架率99.8%

政院擬修法 持有電子煙可罰10萬、毒駕再犯不得假釋

再推修法！政院明拍板持有電子煙最重罰10萬、毒駕再犯不得假釋

相關新聞

大雨不斷 屏東縣宣布下午2時起全縣停班停課

根據中央氣象署資料顯示，屏東縣今日上午因西南氣流帶來強大雨勢，導致多數地區積淹水、交通受阻，具致災風險。經審慎評估，縣府宣布

雙北等7縣市留意大雨…台南高雄屏東防豪雨 小心雷擊、溪水暴漲

中央氣象署發布豪雨特報，第7號颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣有局部豪雨或大豪雨，台南市...

汐止住家驚見「荔枝椿象大軍」爬滿窗戶！專家示警：千萬別直接拍死

新北市汐止地區近期爆發荔枝椿象入侵事件，居民面臨困擾，社群上引發熱議。專家建議透過清除成蟲、處理蟲卵及使用薄荷精油等方法進行防治，並提醒民眾不觸碰其臭液以免造成傷害。

不是寶可夢！47歲男靠手遊半年甩肉7公斤 醫驚訝：紅字都沒了

不少人以為手機遊戲容易讓人久坐不動，但一名47歲男子卻因為一款走路遊戲，成功改變生活習慣，不僅半年內瘦下7公斤，原本被醫生點名必須控制的嚴重脂肪肝、糖尿病前期及多項代謝異常指數，也幾乎全面恢復正常，此番結果也讓醫師相當震驚，直呼減重其實真的是事在人為。

電子煙納入刑事責任 製販最重關7年！衛福部六大重點全面封堵漏洞

為遏止「依托咪酯」等毒品藉由電子煙流竄，並強化源頭管理，行政院院會今日通過「菸害防制法」部分條文修正草案，未來除製造、輸入、販賣及供應電子煙等違法行為全面加重刑責外，首次將「持有電子煙及其組合元件」納入處罰，只要持有即可能面臨沒入及新台幣3萬元至10萬元罰鍰。

5歲童近6成已有近視危機！ 醫揭「遠視儲備」才是關鍵 定期散瞳驗光

國健署最新公布「114學年度學齡前兒童視力篩檢試辦計畫」成果，接受篩檢的1萬4570名幼兒園大班學童中，已有9.5％確診近視、48.5％屬於近視前期，合計高達58%，代表每10名5歲幼童，就有近6人已站在近視風險邊緣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。