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颱風北上、鋒面加西南風夾擊 豪雨以上劇烈降雨持續到明天上午

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氣象署啟動豪雨作業 6縣市山區雨量達停班課標準

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
氣象署公布未來24小時雨量預測。圖／氣象署提供
氣象署公布未來24小時雨量預測。圖／氣象署提供

受米克拉颱風外圍環流牽引鋒面接近台灣及帶動西南風增強，氣象署公布最新24小時雨量預測，從今日14時至明日14時，共有6縣市山區雨量預估達停班課標準，目前屏東已宣布下午14時時全縣停止上班、停止上課。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，部分縣市不分平地、山區均為350毫米，有致災或已致災之餘，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。

以上午氣象署公布資訊對照，未來24小時達雨量停班課標準地區包含台中山區、南投山區、雲林山區、嘉義山區、高雄山區及台東縣山區。各縣市停課與否，以地方政府公布為主。

雨量 氣象署 屏東

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