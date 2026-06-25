快訊

高雄旗山、美濃雨勢驚人 市府宣布兩區今天下午停班停課

怎麼申辦4G 599不限速吃到飽「問客服也沒用」！內行人5招成功拿低價方案

颱風北上、鋒面加西南風夾擊 豪雨以上劇烈降雨持續到明天上午

聽新聞
0:00 / 0:00

打鼾、睡不好當心脂肪肝上身 成大醫：睡眠障礙恐成代謝失衡推手

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
成大醫院家庭醫學部醫師鄭翔如表示，睡眠健康是維持代謝健康的重要基石。圖／成大醫院提供
成大醫院家庭醫學部醫師鄭翔如表示，睡眠健康是維持代謝健康的重要基石。圖／成大醫院提供

台南一名45歲陳姓男子因飽受夜間打鼾、睡眠不足及白天精神不濟等問題困擾，前往成大醫院就醫，檢查後竟發現已罹患中重度脂肪肝。成大醫院家庭醫學部醫師鄭翔如表示，除了飲食及缺乏運動外，睡眠品質不佳恐是造成代謝異常與脂肪肝的重要危險因子。

鄭翔如表示，脂肪肝已成為國人常見健康問題，估計全台約有700萬名患者，由於脂肪肝與肥胖及代謝症候群關係密切，近年醫界將其重新命名為「代謝相關性脂肪肝病」，強調這不只是肝臟疾病，更是全身代謝失衡的警訊。

他提到，近年研究發現，長期睡眠不足或睡眠品質不佳，與肥胖、糖尿病、高血壓及心血管疾病風險增加有關，而當人體睡眠受到影響時，可能出現荷爾蒙失衡、胰島素阻抗增加及慢性發炎反應，進而干擾血糖與脂肪代謝，導致食慾增加、偏好高熱量飲食，形成體重上升與代謝異常的惡性循環。

尤其，許多脂肪肝患者早期並沒有明顯症狀，卻可能在不知不覺中逐漸進展為脂肪性肝炎、肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌，而當脂肪肝進展至肝纖維化時，心血管疾病及整體死亡風險也將明顯增加，此外，睡眠呼吸中止症也與脂肪肝息息相關。

鄭翔如說，患者睡眠時反覆出現呼吸暫停及血氧下降，容易造成慢性缺氧與代謝失調，不僅增加高血壓、糖尿病及心血管疾病風險，也可能加速脂肪肝惡化，若有長期打鼾、睡眠品質差、白天嗜睡等症狀，應及早接受評估與治療。

鄭翔如提醒，脂肪肝在早期具有可逆性，民眾除應維持均衡飲食、規律運動及體重控制外，也要重視睡眠健康，養成規律作息，避免長期熬夜，並定期接受健康檢查，才能降低代謝異常與脂肪肝風險。

脂肪肝 成大醫院 台南

延伸閱讀

成醫：台灣700萬人罹脂肪肝 睡眠健康可降低風險

不是寶可夢！47歲男靠手遊半年甩肉7公斤 醫驚訝：紅字都沒了

女性別輕忽便祕、小腹凸 醫師警：卵巢癌年輕化趨勢…半數確診已晚期

健檢報告見這4字別輕忽！他誤以為「可去可不去」 3年後變肝癌第三期

相關新聞

大雨不斷 屏東縣宣布下午2時起全縣停班停課

根據中央氣象署資料顯示，屏東縣今日上午因西南氣流帶來強大雨勢，導致多數地區積淹水、交通受阻，具致災風險。經審慎評估，縣府宣布

雙北等7縣市留意大雨…台南高雄屏東防豪雨 小心雷擊、溪水暴漲

中央氣象署發布豪雨特報，第7號颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣有局部豪雨或大豪雨，台南市...

汐止住家驚見「荔枝椿象大軍」爬滿窗戶！專家示警：千萬別直接拍死

新北市汐止地區近期爆發荔枝椿象入侵事件，居民面臨困擾，社群上引發熱議。專家建議透過清除成蟲、處理蟲卵及使用薄荷精油等方法進行防治，並提醒民眾不觸碰其臭液以免造成傷害。

不是寶可夢！47歲男靠手遊半年甩肉7公斤 醫驚訝：紅字都沒了

不少人以為手機遊戲容易讓人久坐不動，但一名47歲男子卻因為一款走路遊戲，成功改變生活習慣，不僅半年內瘦下7公斤，原本被醫生點名必須控制的嚴重脂肪肝、糖尿病前期及多項代謝異常指數，也幾乎全面恢復正常，此番結果也讓醫師相當震驚，直呼減重其實真的是事在人為。

電子煙納入刑事責任 製販最重關7年！衛福部六大重點全面封堵漏洞

為遏止「依托咪酯」等毒品藉由電子煙流竄，並強化源頭管理，行政院院會今日通過「菸害防制法」部分條文修正草案，未來除製造、輸入、販賣及供應電子煙等違法行為全面加重刑責外，首次將「持有電子煙及其組合元件」納入處罰，只要持有即可能面臨沒入及新台幣3萬元至10萬元罰鍰。

5歲童近6成已有近視危機！ 醫揭「遠視儲備」才是關鍵 定期散瞳驗光

國健署最新公布「114學年度學齡前兒童視力篩檢試辦計畫」成果，接受篩檢的1萬4570名幼兒園大班學童中，已有9.5％確診近視、48.5％屬於近視前期，合計高達58%，代表每10名5歲幼童，就有近6人已站在近視風險邊緣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。