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高缺藥風險必要藥品需每季申報庫存 食藥署新制明年上路違者重罰30萬

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
為預防缺藥，衛福部食藥署22日預告訂定新規，曾出現缺藥必要藥品藥商需每季申報供應情況，於1、4、7、10月15日前，申報現有庫存量、前一季每月製造、輸入及供應量，及後續供應規劃等項目。示意圖，本報資料照片。
為預防缺藥，衛福部食藥署22日預告訂定新規，曾出現缺藥必要藥品藥商需每季申報供應情況，於1、4、7、10月15日前，申報現有庫存量、前一季每月製造、輸入及供應量，及後續供應規劃等項目。示意圖，本報資料照片。

為預防缺藥，衛福部食藥署預告訂定新規，曾出現缺藥必要藥品藥商需每季申報供應情況，於1、4、7、10月15日前，申報現有庫存量、前一季每月製造、輸入及供應量，及後續供應規劃等項目，若有供應不足之虞，需至少6個月前向食藥署通報，違者最重可處30萬元罰鍰。衛福部食藥署藥品組簡任技正黃玫甄指出，將搜集各界意見，預計年底前公告、明年正式施行。

現行「藥事法」僅要求必要藥品許可證持有業者，須在缺藥之虞前3個月通報食藥署，否則可依法開罰。今年三月「藥事法」修正且經總統公布，改為要求必要藥品許可證持有藥商，須定期申報藥品供應情形，主管機關在任何具許可證藥品供應不足時，均可許可專案製造輸入，必要時適度調配藥品供應方式，包括各層級醫療院所供應比率等。

黃玫甄指出，食藥署22日預告修正的「必要藥品申報及通報辦法」及「藥品短缺登錄及專案核准製造輸入辦法」草案，主要就必要藥品定期申報方式、內容、範圍等進行規範，採「風險分級」管理原則，將必要藥品區分較高缺藥風險、較低缺藥風險2類，若藥品前一年曾有通報短缺紀錄，且經食藥署評估後確認有短缺情形，或認定需密切監測供應情形者，視為缺藥風險較高藥品，加強管理。

草案要求這類缺藥高風險必要藥品，藥商需採「每季申報」的高頻率管理，黃玫甄指出，藥商需在每年1、4、7、10月的15日前，向食藥署申報現有庫存量、前一季每月製造、輸入與供應量，以及當季每月之製造、輸入與供應之規畫；其餘非屬缺藥高風險的必要藥品，藥商則採每年申報一次的常態管理方式。另，任何必要藥品若有供應不足之虞，需提前至少6個月向中央通報。

黃玫甄指出，申報全數採線上辦理，藥商可上食藥署「西藥醫療器材供應資訊平台」填寫，新制預計明年初上路，未來若藥商未依規定項目、期限申報，或申報內容不實者，可按「藥事法」開罰，衛福部可依法公布該藥商名稱、地址、負責人姓名、藥品名稱及違規情節，若情節重大且再次違反者，可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，盼藉此減少必要藥品缺藥情形，維護用藥安全。

食藥署 藥事法

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