颱風北上、鋒面加西南風夾擊 豪雨以上劇烈降雨持續到明天上午

第7號颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，中央氣象署預報員朱美霖上午指出，台灣天氣不穩定，易有短延時強降雨，目前南部已有豪雨或以上等級雨勢出現，劇烈降雨從今天到明天上午都持續。周六及周日降雨機率仍高，容易有大雨或局部豪雨發生。

氣象署稍早針對全台15縣市發布豪雨特報，指出今(25)日屏東縣有局部大豪雨或超大豪雨，高雄市、恆春半島有局部豪雨或大豪雨，台北市、新北市、台南市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、澎湖縣有局部大雨或豪雨，基隆，台中、彰化、南投地區、馬祖及台東山區有局部大雨發生的機率，氣象署預計11時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，更新豪大雨特報。

朱美霖指出，米克拉颱減為輕颱，目前在花蓮東方外海約360公里海面上，未來偏北朝北北東方向移動，預計明天上午來到琉球北方海面附近，後續持續往東北方向移動。目前台灣在颱風過境低壓區影響，以及華南附近有鋒面建立且接近台灣附近，台灣今明兩天天氣相當不穩定，且許多區域對流發展機率相當高。而鋒面帶附近還有西南風範圍，南部清晨至今都有顯著降雨，西半部以及颱風北上之後有些比較偏向西北風情形下，大台北也會有顯著降雨。

朱美霖指出，隨著米克拉颱風北上、低壓及鋒面影響，周六及周日降雨機率仍高，天氣不穩定。今天米克拉颱風逐漸往北移動，北部鋒面逐漸接近，明、後天鋒面持續影響，各地有明顯降雨，下周日台灣附近轉為西南風環境，後續隨著太平洋高壓西伸，下周一、下周二整體天氣才會回穩。至於無花果颱風往偏北方移動，對台灣天氣沒有直接影響。

朱美霖指出，今天白天南部近山區仍有豪雨等級以上降雨，中部以北、宜蘭及花蓮午後也有顯著雨勢。今晚至明天清晨西半部有顯著降雨，整體降雨預計要到明天晚間才會趨緩。

朱美霖表示，明、後天鋒面持續影響，各地有陣雨或雷雨，西半部、東南部也有局部豪雨。下周日鋒面北移，降雨逐漸減緩，午後仍要留意局部大雨。下周一僅南部有局部降雨，其他地區留意午後雷陣雨。下周二、周三各地回到多雲到晴，午後有雷陣雨。

此外，朱美霖提醒，今、明天南部、恆春、蘭嶼、綠島、澎湖及馬祖有較強陣風；北海岸、宜蘭及馬祖則有長浪，海邊活動要留意。

台灣天氣不穩定，易有短延時強降雨，目前南部已有豪雨或以上等級雨勢出現，劇烈降雨從今天到明天上午都持續。周六及周日降雨機率仍高，容易有大雨或局部豪雨發生。本報資料照片