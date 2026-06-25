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超高齡海嘯來了！家總30年喊話：照顧是一種選擇 不是義務

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
家總今舉辦「讓照顧自由」30周年慶活動「國家、企業、社區與家庭分工：全球家庭照顧者運動與台灣的下一步」國際研討會，邀請英國、澳洲、日本、加拿大等國與家庭照顧者相關的組織來到台灣分享經驗。記者曾原信／攝影
家總今舉辦「讓照顧自由」30周年慶活動「國家、企業、社區與家庭分工：全球家庭照顧者運動與台灣的下一步」國際研討會，邀請英國、澳洲、日本、加拿大等國與家庭照顧者相關的組織來到台灣分享經驗。記者曾原信／攝影

台灣步入超高齡社會，家中長輩的照顧責任常落在家人的身上，家庭照顧者身心承受壓力非外人所能想像。家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）成立30年，今天舉辦研討會，2026年制定「家庭照顧者權利宣言」，宣示無論照顧者或被照顧者，都應享有基本人權，讓「照顧是一種選擇，而不是義務」。

家總今天舉辦「讓照顧自由」30周年慶活動「國家、企業、社區與家庭分工：全球家庭照顧者運動與台灣的下一步」國際研討會，邀請英國、澳洲、日本、加拿大等國與家庭照顧者相關的組織來到台灣分享經驗，藉由國外經驗提供創新思維，對國家未來的政策、家總服務等倡議提供更好方向。

家總理事長陳維萍說，「家總希望站在家庭照顧者身後，給他們最大的支援力量」。30年前，家庭照顧者在台灣是一個陌生名詞，當時一群人（家庭照顧者）默默受到文化規範，因為家人需要照顧，關起門來獨自承受照顧壓力，但卻沒有任何支援系統。家總的成立是希望家庭照顧者被看到，不應理所當然承擔所有照顧責任。

「家總希望站在家庭照顧者身後，給他們最大的支援力量。」陳維萍指出，30年來督促政府於「長照服務法」納入家庭照顧者，成為亞洲第一個入法的國家，並在全國各地成立家照據點，近年推動「照顧不離職」、「長照安排假」，照顧者人權應是所有先進、文明國家重要指標。未來將持續幫助家庭照顧者能自我意識抬頭，讓他們不再關起門來自己承擔照顧的責任跟壓力。

衛福部健保署長陳亮妤則表示，她擔任21年的精神科醫師，在門診中有許多青壯世代，約30至45歲，正處於在三明治世代，面臨長期照護議題，包括家人可能罹患精神疾病、人格疾患、物質使用、失智症等，於是她在擔任心健司長時推動「青壯世代心理健康支持方案」，提供15歲至45歲民眾每人三次免費心理諮商。

陳亮妤說，台灣步入超高齡社會，65歲以上長者占比從高齡社會的14％，至超高齡社會的20％，僅花費7年時間，可說是雪崩式的跌落，全球除了南韓同樣是7年外，日本花費13年、德國35年，面對高齡化、少子化問題、人力短缺問題，長照更顯重要，很多產業及政府政策都必須進行轉型。

立委林月琴致詞時也說，她38歲時才生女兒，晚婚、晚孕已是台灣社會普遍現象，加上照顧父母，年輕一代承擔更大壓力，已有年輕的助理為照顧家中長輩選擇離職，只因為助理是家中年齡最小、薪資最低的，但她往後若要重回職場恐困難重重，凸顯「照顧不離職」及長照系統的重要性。

林月琴也與家總合作「未成年照顧者」議題，有8歲、12歲的年幼孩子，上課上到一半就要回家，幫家人打胰島素，自己也不知打的對不對，「真的十分心疼」。她心心念念持續修訂長照相關法規，希望未成年照顧者能夠獲得最好的支持。

照顧 照顧者 長照

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