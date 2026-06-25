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電子煙加重罰則「持有」最高判7年、10萬元罰鍰 新規有一個月緩衝期

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署長沈靜芬表示，「菸害防制法」修正草案將全面禁止電子煙，加重罰則。記者廖靜清／攝影
國健署長沈靜芬表示，「菸害防制法」修正草案將全面禁止電子煙，加重罰則。記者廖靜清／攝影

毒駕頻傳，為防制新興毒品氾濫，行政院於2026年6月通過「菸害防制法」修正草案，全面禁止電子煙，也首度將「持有」納入開罰範圍。國健署長沈靜芬表示，修法過後，未來不僅「使用」電子煙將受罰，「持有」電子煙及其組合元件也將納入處罰對象，除依法沒入外，持有、使用者可處新台幣3萬至10萬元罰鍰。

沈靜芬指出，除了行政處分的罰鍰提高到3萬至10萬元，針對製造、輸入、販賣、供應，會根據行為的嚴重度、造成的危害，以及物品的數量，都會納進刑罰。最重可處7年有期徒刑，希望從源頭切斷電子煙及毒品流通，消除潛在犯罪動機以預防犯罪。

沈靜芬表示，電子煙已不是單純的尼古丁產品，不法分子常將依托咪酯等新興毒品混入電子煙煙彈，使電子煙逐漸成為吸食毒品的重要載具，也讓青少年因外型新穎、口味多元而降低戒心，因此此次修法大幅提高罰則，希望發揮更強的嚇阻效果。

「菸害防制法」修正草案通過後，除持有、使用電子煙將提高行政罰鍰外，對於製造、輸入、販賣及供應等行為，也將依危害程度、違法情節及數量區分責任，情節重大者可處1年以上、7年以下有期徒刑，並得併科罰金，希望從源頭遏止違法產品流入市面，而非僅依靠後端稽查。

沈靜芬強調，修法目的並非讓年輕人因一時好奇就面臨刑責，而是透過提高行政罰鍰及加重上游犯罪責任，降低電子煙流通機會。電子煙對青少年發育中的大腦具有危害，長期使用也可能增加癌症及心血管疾病等健康風險，因此除執法外，也將持續加強健康教育與宣導。

為避免民眾因新法上路措手不及，沈靜芬表示，待立法院完成修法、總統公布施行後，將規畫一個月緩衝期，期間不會開罰，而是設置回收及繳交機制，讓持有電子煙者可主動交回違法產品，避免觸法。相關回收據點及配套措施目前正積極規劃中。

外界關心新法實施後是否有足夠人力執法。沈靜芬回應，中央每年均編列相關預算補助地方衛生局執行菸害稽查，自指定菸品健康風險評估制度上路後，稽查量已較過去明顯增加，雖第一線人員工作更加繁重，但地方政府已編列相對應人力及經費，可支應後續執法需求。

違法電子煙多透過網路平台販售，單靠末端查緝難以根除，修法重點就是加重製造、輸入及販售端責任，從供應鏈源頭阻斷違法產品流通，減少電子煙持續流入校園及市面。至於外界關注加熱菸管理進度，沈靜芬表示，加熱菸相關規範已納入現行制度，目前仍持續完成健康風險評估審查、檢驗及管理配套，待相關作業完備後，將對外公布最新進度。

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