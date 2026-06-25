新北議員前妻遭公車撞斃 民團指交通政策3點致命盲點

台灣「行人地獄」標籤難以撕掉，新北市議員周勝考前妻昨過馬路時遭右轉公車撞斃，民團指出，這起事件再次暴露台灣交通政策3大致命盲點，除認為應徹底改革駕照考訓制度，也呼籲交通部級地方政府立即檢討交通工程政策、重塑接軌國際的駕照考訓模式，勿再讓無辜生命填補制度黑洞。

新北市議員周勝考前妻67歲余姓婦人，昨天早上至板橋黃石市場幫參選新北市議員的兒子周韋翰拉票，結束過馬路時遭右轉的公車撞斃。

還路於民行人路權促進會今表示，根據「瑞士起司理論」，當交通系統從工程、考訓監理都充滿破洞時，悲劇的穿透與發生只是時間問題。若政府與社會結構不從源頭徹底檢討工程與考訓制度，而持續依賴形式主義的流於表面政策，這起悲劇絕不會是最後一起

促進會指出，這起事故再次暴露台灣交通政策「3大致命盲點」，必須立即導正。第一，「行人快速行」是致命催化劑，大幅降低人車安全反應時間，以及行人對周遭環境的感知能力，應還給行人舒適步伐，確保人車反應時間。

第二，警示指差確認易流於形式，無法取代「國際水準的停讓行人考訓」。交通部近年推動大型車「指差確認」，大型車駕駛道路口時，要左右轉頭並用手指指向兩方確認無人，但該做法在日本多用於封閉的軌道運輸系統或車輛起步。

促進會表示，該會於2025年已提醒過公路局，「高頻率的指差確認」極易因疲勞而流於形式。但遭政府無視，捨本逐末「沒有改革擺頭時機點及該注意哪裡」，卻貿然施行「指差確認」，這起案件再度驗證指差確認流於形式。

促進會說，公車在行人穿越道前突然停頓進行指差，恐誤導人行道上的行人，使其誤判「公車有停讓意圖」進而加速行通過，在「快速行」與「駕駛注意不確實」的雙重夾擊下，反成安全陷阱。正確做法是，駕駛人必須「數次提早觀察並擺頭及掃視確認」行人穿越道兩側的人行道動態，而非到了行人穿越道前才停下確認。

促進會建議，交通部應徹底改革駕照考訓制度，在實際道路環境上充分教育駕駛人如何正確擺頭觀察及該看哪裡。

此外，促進會指出，交通工程不良，需精進路型調整、視野距離、車輛ADAS。檢視本次事故現場，該處路型有調整空間，例如人行道外推等。且該處人行道上存在足以遮擋行人身軀的視野障礙物，導致駕駛人可能較難察覺行人。

然而，現行法規僅對「植栽」有視距規範，對於景觀物、金屬桿等人造物等「致命盲區因子」卻缺乏嚴格視距規範，車輛是否有加裝ADAS都是值得需要關注。

促進會呼籲，交通部與各級地方政府：立即檢討工程面政策、調整為正確的「行人不要快速行」宣導，並重塑接軌國際的駕駛考訓模式。 不要再讓無辜的生命，去填補政策制度黑洞。