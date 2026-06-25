快訊

大雨不斷 屏東縣宣布下午2時起全縣停班停課

世足賽／南韓拔孫興慜先發爆冷不敵南非 剩分組第三擇優晉級機會

南橫清晨驚見90公斤黑熊過馬路 男下車引返山：親見山林守護神

聽新聞
0:00 / 0:00

最明亮行星！金星最佳觀賞期就在明天 天文館曝最佳觀賞時機

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
夏日來臨觀星季到來，台北天文館指出傍晚西方夜空金星近日耀眼，將在明天日落時仰角達到全年最高，是今年最佳觀賞時機。圖／天文館提供
夏日來臨觀星季到來，台北天文館指出傍晚西方夜空金星近日耀眼，將在明天日落時仰角達到全年最高，是今年最佳觀賞時機。圖／天文館提供

夏日來臨觀星季到來，台北天文館指出，傍晚西方夜空金星耀眼將在明天日落時仰角達到全年最高，是今年最佳觀賞時機，在台北地區約為34度且直到晚上9時25分才落下，為傍晚觀賞時間最長一天，天文館預告，從現在起到9月初都是最佳觀賞時機，只要天氣晴朗，民眾都可在下班、放學後的傍晚時段，欣賞到這顆高掛天際的明亮行星。

天文館說，金星自古便是最受人們關注的天體之一，在中國古代，清晨出現時稱為「啟明」，黃昏出現時稱為「長庚」；西方則以愛與美的女神維納斯（Venus）為其命名。

天文館指出，6月26日台北日落時間為晚上6時48分，天空轉暗後金星將出現在西偏西北方天空，由於亮度高達-4.1等，即使在高光害的都會區，只要西方視野無遮蔽，民眾可輕鬆以肉眼看見這顆明亮的行星。天文館指出，從現在起至9月前後，金星都將是傍晚天空最醒目的星體之一，也是初學者認識行星的最佳起點。

除了肉眼觀賞外，金星也是望遠鏡中相當值得觀察的星體，天文館表示，由於運行軌道位於地球內側，金星會呈現明顯的相位變化，6月底時金星視直徑約15角秒，透過天文望遠鏡觀察，可見其呈現類似盈凸月的形狀，而非肉眼所見的明亮光點。

天文館表示，明天雖是金星傍晚高度最高的一天，卻不是亮度最亮的時刻，隨著金星逐漸接近地球，其亮度還會持續增加，預計於9月中下旬前後達到約-4.7等，屆時將成為更加醒目的黃昏明星。

天文館 台北

延伸閱讀

比太陽系老3倍 研究估星際彗星3I/ATLAS已120億歲

殺破狼週運勢／處女與暗戀對象互動多 1星座偏財運佳「適合買運彩」

做對旺到下半年！端午節12生肖「轉運秘訣」簡單一動作避小人迎貴人

【座標移動中】一如／等光

相關新聞

大雨不斷 屏東縣宣布下午2時起全縣停班停課

根據中央氣象署資料顯示，屏東縣今日上午因西南氣流帶來強大雨勢，導致多數地區積淹水、交通受阻，具致災風險。經審慎評估，縣府宣布

雙北等7縣市留意大雨…台南高雄屏東防豪雨 小心雷擊、溪水暴漲

中央氣象署發布豪雨特報，第7號颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣有局部豪雨或大豪雨，台南市...

汐止住家驚見「荔枝椿象大軍」爬滿窗戶！專家示警：千萬別直接拍死

新北市汐止地區近期爆發荔枝椿象入侵事件，居民面臨困擾，社群上引發熱議。專家建議透過清除成蟲、處理蟲卵及使用薄荷精油等方法進行防治，並提醒民眾不觸碰其臭液以免造成傷害。

不是寶可夢！47歲男靠手遊半年甩肉7公斤 醫驚訝：紅字都沒了

不少人以為手機遊戲容易讓人久坐不動，但一名47歲男子卻因為一款走路遊戲，成功改變生活習慣，不僅半年內瘦下7公斤，原本被醫生點名必須控制的嚴重脂肪肝、糖尿病前期及多項代謝異常指數，也幾乎全面恢復正常，此番結果也讓醫師相當震驚，直呼減重其實真的是事在人為。

超高齡海嘯來了！ 家總30年喊話：「照顧是一種選擇，而不是義務」

台灣步入超高齡社會，家中長輩的照顧責任常落在家人的身上，家庭照顧者身心承受壓力非外人所能想像。家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）成立30年，今天舉辦研討會，2026年制定「家庭照顧者權利宣言」，宣示無論照顧者或被照顧者，都應享有基本人權，讓「照顧是一種選擇，而不是義務」。

電子煙加重罰則 「持有」最高7年刑責、10萬元罰鍰 有一個月緩衝期

毒駕頻傳，為防制新興毒品氾濫，行政院於2026年6月通過「菸害防制法」修正草案，全面禁止電子煙，也首度將「持有」納入開罰範圍。國健署長沈靜芬表示，修法過後，未來不僅「使用」電子煙將受罰，「持有」電子煙及其組合元件也將納入處罰對象，除依法沒入外，持有、使用者可處新台幣3萬至10萬元罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。