最明亮行星！金星最佳觀賞期就在明天 天文館曝最佳觀賞時機

夏日來臨觀星季到來，台北天文館指出，傍晚西方夜空金星耀眼將在明天日落時仰角達到全年最高，是今年最佳觀賞時機，在台北地區約為34度且直到晚上9時25分才落下，為傍晚觀賞時間最長一天，天文館預告，從現在起到9月初都是最佳觀賞時機，只要天氣晴朗，民眾都可在下班、放學後的傍晚時段，欣賞到這顆高掛天際的明亮行星。

天文館說，金星自古便是最受人們關注的天體之一，在中國古代，清晨出現時稱為「啟明」，黃昏出現時稱為「長庚」；西方則以愛與美的女神維納斯（Venus）為其命名。

天文館指出，6月26日台北日落時間為晚上6時48分，天空轉暗後金星將出現在西偏西北方天空，由於亮度高達-4.1等，即使在高光害的都會區，只要西方視野無遮蔽，民眾可輕鬆以肉眼看見這顆明亮的行星。天文館指出，從現在起至9月前後，金星都將是傍晚天空最醒目的星體之一，也是初學者認識行星的最佳起點。

除了肉眼觀賞外，金星也是望遠鏡中相當值得觀察的星體，天文館表示，由於運行軌道位於地球內側，金星會呈現明顯的相位變化，6月底時金星視直徑約15角秒，透過天文望遠鏡觀察，可見其呈現類似盈凸月的形狀，而非肉眼所見的明亮光點。

天文館表示，明天雖是金星傍晚高度最高的一天，卻不是亮度最亮的時刻，隨著金星逐漸接近地球，其亮度還會持續增加，預計於9月中下旬前後達到約-4.7等，屆時將成為更加醒目的黃昏明星。