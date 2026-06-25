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影／豪大雨殺蛇溪水快滿出來！屏東民眾哀號「半個屏東泡在水裡」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東市不少道路積淹水。圖／市民代表李玉萍提供
屏東市不少道路積淹水。圖／市民代表李玉萍提供

受米克拉颱風外圍環流影響，屏東縣今天從凌晨開始下起大雨，多處道路積淹水，影響民眾上班上課。不少縣民在網路上哀嚎，「這種天氣還要上班上課？」也有機車騎士表示因為道路積水嚴重，車子無法通行，只能牽車前行；民眾大嘆「半個屏東都泡在水裡」。

今天上午包括屏東市、九如鄉、長治鄉、麟洛鄉、內埔鄉、潮州鎮等地，都傳出積淹水情形，一早趕上班的民眾形容，就像騎水上摩托車。因雨勢太大，不少機車只能暫停路旁躲雨，也有車子在大雨中熄火。網友表示，內埔往屏東市區方向的道路幾乎無法通行。

屏東市殺蛇溪水已快要滿出來，屏東市長周佳琪也到海豐外環道等地視察，只見道路上積水已超過腳踝，路過車輛經過都得小心翼翼。九如鄉目前累積雨量全台最高，已逼近500毫米，鄉內多處積淹水，三塊村大港洋也滿堤，鄉長藍聰信也PO出積淹水照片。九如鄉農會總幹事龔泰文也說，多處農田積淹水嚴重，擔心影響農作收成。

屏東市殺蛇溪水已快要滿出來。圖／市民代表李玉萍提供
屏東市殺蛇溪水已快要滿出來。圖／市民代表李玉萍提供

屏東市長周佳琪到海豐外環道視察。圖／屏東市公所提供
屏東市長周佳琪到海豐外環道視察。圖／屏東市公所提供

屏東市長周佳琪到海豐外環道視察。圖／屏東市公所提供
屏東市長周佳琪到海豐外環道視察。圖／屏東市公所提供

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