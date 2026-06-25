15縣市豪雨特報屏東超大豪雨 恐下到明晨…防淹水、土石流

中央氣象署上午10:15分針對15縣市發布豪雨特報，指出第7號颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，易有短延時強降雨，今(25)日屏東縣有局部大豪雨或超大豪雨，高雄市、恆春半島有局部豪雨或大豪雨，台北市、新北市、台南市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、澎湖縣有局部大雨或豪雨。

至於基隆，台中、彰化、南投地區、馬祖及台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲 。

超大豪雨：屏東縣。大豪雨：高雄市、恆春半島。豪雨：北海岸、台北市、新北市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、澎湖縣。大雨：基隆市、臺中市、彰化縣、南投縣、台東縣山區、馬祖地區。影響時間：25日上午至26日晨