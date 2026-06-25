影／「街道變小河」高雄旗山溪洲住家泡水 居民質疑抽水站沒作用

受米克拉颱風及西南風增強影響，高雄旗山、美濃今早達淹水二級警戒，其中旗山溪洲地區積淹水最深達50公分，有雜貨店商品泡水損失慘重，當地居民質疑溪洲抽水站未發揮功能。市府水利局表示，上午8時30分成立「0625豪雨災害應變中心」擴大三級開設，溪洲抽水站已依照SOP啟動兩台抽水機，時雨量一度達104毫米，超過側溝保護標準。

今晨旗山、美濃等地大雨下不停，過去易淹水的溪洲地區又傳出積淹水災情，黃色泥水大舉入侵，雜貨店低處貨品來不及收拾。

「家門口的量雨筒整個都裝滿了、雨下好大！」林姓居民說，住家鄰近大排，一整晚打雷又下雨，已經搞不清楚到底下了多少雨，溪洲抽水站啟動後積水就消退很快，研判是抽水站今晨未啟動才造成淹水。

水利局副局長梁錦淵指出，今晨4、5點時候，旗山時雨量達104毫米，溪洲抽水站按照操作 SOP作業，已啟動兩台抽水機，運轉都沒有問題，溪洲地區淹水主要是因為降雨 104毫米，已超過側溝保護標準，所以導致側溝滿溢，今早聯絡里長會勘，若有堵塞會馬上排除。

美濃部分，梁錦淵說，前幾天都是乾旱，所以基本上美濃湖屬於蓄洪狀態，今早因應下雨已把水閘門打開，讓它發揮滯洪跟退洪功能；操控水位以泰安橋的水位為主，目前還沒有達到洩洪標準，水利局已經提早運作，以減輕未來可能發生的淹水災情。

市府表示，今日上午8時30分成立「0625豪雨災害應變中心」三級開設，各防救災單位同步成立緊急應變小組。市長陳其邁強調，包括氣象局及農水署資料，目前沒有發布土石流紅色或黃色警戒，市府會隨時注意整個下雨狀況。

大雨滂沱，旗山溪洲地區發生淹水，有雜貨店泡在水中，損失慘重。圖／居民提供

旗山溪洲地區發生淹水現象，大雨淹進雜貨店，損失慘重。圖／居民提供