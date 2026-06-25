影／停駛5年多…集集支線今復駛 未來將加掛自行車廂

停駛5年多的台鐵集集支線今全線通車，交通部和台鐵公司在彰化縣二水車站舉行通車典禮，邀請立法委員陳素月、謝衣鳯及二水鄉長蘇界欽等人共同搖鈴，搖響成功復駛鐘聲，接著相關人士上車，前往南投集集和車埕。

二水車站今早就有數十名從台中來的旅客等待搭乘集集支線，利用空檔時間拍照留念。少數民眾不知道需預購套票才能搭集集支線復駛專車，無法臨時買票，眼巴巴看專車來去而抱怨不已；有一對夫婦表示，今活動資訊台鐵保守發布，大概怕太多人擠爆車廂，今非假日，有空參加的人本來就不多，實在沒必要低調。

交通部和台鐵公司在月台舉辦集集支線復駛典禮，部長陳世凱說，二水集集線對彰化縣觀光很重要，2021年因豪雨受損而中斷，經過5年修復終於完成在今天正式通車，今年1月5日從二水通車到集集，今天直接通到車埕，也就是全線通車，很感謝台鐵公司幫忙提早2、3個月通車，相信這對山城觀光資源有很大幫助，因為過去這段時間可以看到沒通車讓集集、車埕觀光人潮少了很多，希望透過今天通車把遊客再召喚回來，讓二水和集集沿線都可以更熱鬧。

立法委員陳素月表示，集集支線從彰化縣通到南投縣，沿路風光相當美麗，是很有代表性的鐵道觀光路線，停駛5年多，很高興今天能復駛，這也是大家所期待的，集集支線是山城非常便捷的要道，可以帶動彰化縣和南投縣的觀光產業串連，感謝交通部和台鐵公司的努力讓這條鐵道復駛。

觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷指出，集集支線是二水三鐵很重要一環，正式通車後，民眾可在二水騎自行車，搭集集支線到集集、車埕旅遊再搭回來二水，因此集集支線未來會加掛自行車的車廂；旅行社將推出集集支線觀光列車包廂，到二水鄉舉辦小鎮走讀，可望吸引更多觀光人潮。

集集支線今全線通車，右起民進黨縣議員詹琬惠、立法委員陳素月、交通部長陳世凱、台鐵公司董事長鄭光遠、立法委員謝衣鳯、台鐵公司總經理馮輝昇，搭上集集支線區間車。記者簡慧珍／攝影