快訊

大雨不斷 屏東縣宣布下午2時起全縣停班停課

世足賽／南韓拔孫興慜先發爆冷不敵南非 剩分組第三擇優晉級機會

南橫清晨驚見90公斤黑熊過馬路 男下車引返山：親見山林守護神

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨強襲高屏 台20南橫公路、台29線不排除預警性封閉

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
台20線南橫公路部分路段由於受豪雨可能帶來影響，不排除將實施預警性封閉。圖／公路局提供
台20線南橫公路部分路段由於受豪雨可能帶來影響，不排除將實施預警性封閉。圖／公路局提供

鋒面強襲南台灣，中央氣象署今天發布豪雨特報，高屏地區多處測站雨量驚人，高雄旗山、內門、美濃等測站錄得超過320毫米的顯著雨量，公路局同步發布預警，針對台20線、台29線等6處山區高風險路段，不排除實施預警性封閉。

公路局南區養護工程分局甲仙工務段表示，經密切研判氣象署最新水情情資，預測26日至27日高雄市山區將迎來豪雨以上等級的劇烈降雨，考量山區歷經連續降雨後土石鬆軟，極易引發落石、崩塌及路面下陷等災情，加上夜間視線不佳，為維護用路人生命財產安全，將視實際水情變化，不排除對台20線南橫公路及台29線旗甲公路部分高風險路段實施預警性封閉。

甲仙工務段指出，可能實施預警性封閉評估的6處路段分別為：

1.台20線79K~90K(寶來到桃源)含台20線88K+000~88K+500(勝境橋)

2.台29線2K+700~3K+000(民生橋路段)

3.台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興)

4.台29線4K+300~4k+800(三明火路段)

5.台29線臨11便道0K~12K(那瑪夏~五里埔路段)

6.台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)

公路局強調，山區道路受天候影響變數大，封閉路段後續將視風雨狀況及巡查道路安全確保無虞後，才會再行開放通行，提醒民眾非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。最新道路通阻詳情，可多加利用公路局「幸福公路」APP、公路防救災資訊系統（https://bobe168.tw/）或智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）查詢即時路況。

高雄市政府也已於今天上午8時30分成立「0625豪雨災害應變中心」提升為擴大三級開設，各防救災編組單位已同步成立緊急應變小組，展開全面防汛部署與巡查。

南橫 豪雨 美濃

延伸閱讀

南高屏等地防豪雨 屏東九如8小時累積雨量359毫米

南橫公路荖濃溪河床淤積 中央部會攜手整治

屏東九如鄉驚人時雨量116.5毫米 民見暴雨喊縣長「快停班課」

鋒面及西南風來襲南部防夜雨 26日西半部防豪雨

相關新聞

大雨不斷 屏東縣宣布下午2時起全縣停班停課

根據中央氣象署資料顯示，屏東縣今日上午因西南氣流帶來強大雨勢，導致多數地區積淹水、交通受阻，具致災風險。經審慎評估，縣府宣布

雙北等7縣市留意大雨…台南高雄屏東防豪雨 小心雷擊、溪水暴漲

中央氣象署發布豪雨特報，第7號颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣有局部豪雨或大豪雨，台南市...

汐止住家驚見「荔枝椿象大軍」爬滿窗戶！專家示警：千萬別直接拍死

新北市汐止地區近期爆發荔枝椿象入侵事件，居民面臨困擾，社群上引發熱議。專家建議透過清除成蟲、處理蟲卵及使用薄荷精油等方法進行防治，並提醒民眾不觸碰其臭液以免造成傷害。

不是寶可夢！47歲男靠手遊半年甩肉7公斤 醫驚訝：紅字都沒了

不少人以為手機遊戲容易讓人久坐不動，但一名47歲男子卻因為一款走路遊戲，成功改變生活習慣，不僅半年內瘦下7公斤，原本被醫生點名必須控制的嚴重脂肪肝、糖尿病前期及多項代謝異常指數，也幾乎全面恢復正常，此番結果也讓醫師相當震驚，直呼減重其實真的是事在人為。

超高齡海嘯來了！ 家總30年喊話：「照顧是一種選擇，而不是義務」

台灣步入超高齡社會，家中長輩的照顧責任常落在家人的身上，家庭照顧者身心承受壓力非外人所能想像。家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）成立30年，今天舉辦研討會，2026年制定「家庭照顧者權利宣言」，宣示無論照顧者或被照顧者，都應享有基本人權，讓「照顧是一種選擇，而不是義務」。

電子煙加重罰則 「持有」最高7年刑責、10萬元罰鍰 有一個月緩衝期

毒駕頻傳，為防制新興毒品氾濫，行政院於2026年6月通過「菸害防制法」修正草案，全面禁止電子煙，也首度將「持有」納入開罰範圍。國健署長沈靜芬表示，修法過後，未來不僅「使用」電子煙將受罰，「持有」電子煙及其組合元件也將納入處罰對象，除依法沒入外，持有、使用者可處新台幣3萬至10萬元罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。