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南北大雷雨狂炸…屏東下到紫爆 颱風牽動鋒面及西南氣流帶進驚人雨勢
米克拉颱風減輕為輕度颱風，持續北上，外圍環流牽引鋒面接近台灣及帶動西南風增強，今日易有短延時強降雨。高屏地區截至上午9時半累積雨量已達紫爆，氣象署針對南北12縣市發布大雨、豪雨特報，請民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。
基隆市、雲林縣、嘉義縣市、台東縣、澎湖縣及連江縣大雨特報；雙北、台南市豪雨特報；高雄市、南屏東大豪雨特報；北屏東甚至發出超大豪雨特報，24小時累積雨量恐突破500毫米。
大雷雨即時訊息部分，至今仍有7處雷雨告警持續發生，包含屏東縣、高雄市、台南市、台東縣、基隆市、新北市、台北市、雲林縣、嘉義縣市及彰化縣，有致災性短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。
氣象署統計今日累積雨量最大值落在屏東九如457.5毫米，第二名為屏東鹽寮447毫米，第三名屏東里港401.5毫米，全台前38名，累積雨量都突破200毫米，相當驚人。
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