南北大雷雨狂炸…屏東下到紫爆 颱風牽動鋒面及西南氣流帶進驚人雨勢

不少人以為手機遊戲容易讓人久坐不動，但一名47歲男子卻因為一款走路遊戲，成功改變生活習慣，不僅半年內瘦下7公斤，原本被醫生點名必須控制的嚴重脂肪肝、糖尿病前期及多項代謝異常指數，也幾乎全面恢復正常，此番結果也讓醫師相當震驚，直呼減重其實真的是事在人為。

2026-06-25 11:01