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老牌公立醫院添時尚風 日系眼鏡「JINS」進駐新營醫院

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
衛福部新營醫院今宣布，引進知名日本眼鏡品牌「JINS」，醫院也導入「角膜地圖儀」等設備，讓公立醫院也能兼具設計美學與醫療專業。記者謝進盛／翻攝
衛福部新營醫院今宣布，引進知名日本眼鏡品牌「JINS」，醫院也導入「角膜地圖儀」等設備，讓公立醫院也能兼具設計美學與醫療專業。記者謝進盛／翻攝

衛生福利部新營醫院今宣布，引進知名日本眼鏡品牌「JINS」，預計明正式營運，醫院也導入「角膜地圖儀」等精密醫療儀器輔助，讓公立醫院也能兼具設計美學與醫療專業。

新營醫院自民國69年營運至今逾40載，院內原始磨石子地板承載數十年歷史記憶，過去常被視為老舊象徵，為此醫院與業者合作，在醫院2樓引進日本眼鏡品牌「JINS」，搭配 JINS 明亮、簡約日系門市設計，翻轉民眾對公立醫院既有冰冷印象，不少患者也說，這幾年新營醫院的蛻變，真的令人有感。

新營醫院指出，醫院眼科擁有醫學中心同級的「眼軸測距儀」，能精準排除假性近視，並提供學童低劑量散瞳劑與角膜塑型片等多元控制療程，同時也引進「角膜地圖儀」與「眼球電腦斷層（OCT）」等高階設備。不論是白內障術後需要購買防護眼鏡，或是高齡長輩需要驗配多焦點老花眼鏡，皆能提供最即時、完整全方位照護服務。

院方說，透過院內一條龍服務整合，家長帶孩子在眼科看診並取得合法處方箋後，在同層樓即可由專業團隊銜接服務。在同一場域確保每副眼鏡都建立在專業醫療判斷的基礎上，不僅免去院外奔波，大幅提升安全性與合規性。

衛福部新營醫院今宣布，引進知名日本眼鏡品牌「JINS」，明正式開幕，讓公立醫院也能兼具設計美學與醫療專業。記者謝進盛／翻攝
衛福部新營醫院今宣布，引進知名日本眼鏡品牌「JINS」，明正式開幕，讓公立醫院也能兼具設計美學與醫療專業。記者謝進盛／翻攝

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