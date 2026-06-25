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北市連發豪雨、大雷雨特報 3區公所成立緊急應變小組
北市上午接連發布天氣警特報，其中內湖區、南港區及信義區時雨量已達40毫米，因此三個區公所均已成立緊急應變小組，以應處突發災情。
台北市災害防救辦公室提醒，受到雨帶持續發展並移入台北市影響，預計未來1小時北投、士林區時雨量將可達40毫米，請北投、士林區外出民眾注意安全。
中央氣象署於8時45分將台北市全區提升為豪雨特報，截至9時，北市最大時雨量為北投稻香里測站的54毫米，最大3小時累積雨量為士林區格致國中測站的79.5毫米。由於雨帶持續發展並移入北市影響，預計未來1小時北投區時雨量可達60毫米，北投區公所已成立緊急應變小組，以應處突發災情。
災防辦也表示，中央氣象署於9時17分再針對台北市全區發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時17分，請戶外民眾注意安全。
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