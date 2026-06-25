又猛又急！高雄美濃3小時達206毫米 大樹區道路坍方

高雄市受米克拉颱風外圍環流、鋒面接近及西南風增強影響，今天局部地區下豪大雨，中央氣象署上午已將高雄列入豪雨警戒範圍，並針對高雄市發布大豪雨特報。高雄市政府今天上午8時30分成立「0625豪雨災害應變中心」擴大三級開設，各防救災單位同步成立緊急應變小組，全面戒備因應強降雨帶來的災情。

高雄市大樹區今天上午在小坪頂往龍目地區，有民眾發現道路坍方，提醒請用路人經過時注意安全。

中央氣象署今天上午9時10分發布豪雨特報指出，受颱風北上、鋒面接近及西南風增強影響，易有短延時強降雨，今天高雄市、屏東縣有局部豪雨或大豪雨發生機率，影響時間將持續至明天清晨，提醒民眾慎防雷擊、強陣風、溪水暴漲及低窪地區積淹水，山區則須留意坍方、落石與土石流。

根據高雄氣象站上午9時5分59秒通報，高雄多處地區已出現驚人雨勢，其中美濃區美濃測站3小時累積雨量達206毫米，已達大豪雨標準；吉東測站3小時雨量179毫米、內門測站163.5毫米、旗山區圓富國中151毫米，顯示山區及旗美地區雨勢相當猛烈。

若以24小時累積雨量觀察，內門區瑞山測站已達298.5毫米、旗山測站290.5毫米、美濃測站283毫米、內門測站271.5毫米；1小時雨量部分，美濃測站更衝上111.5毫米，旗山84毫米、圓富國中80毫米，短時間強降雨相當集中。