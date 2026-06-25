獨／疑台鐵北車冷氣噪音吵半年 居民：聽久了會噁心還耳鳴

台北車站附近民眾向立委吳沛憶陳情，東三門附近空調設備持續發出低頻噪音，影響住宅安寧。附近里長表示，這狀況已經持續大半年，天氣越熱、空調為維持低溫全速運轉，噪音就越大聲。環保局曾到場檢測，發現分貝明顯超標，台鐵一查設備果然有故障，排定緊急修復，預計一周內盡快改善，但強調低頻噪音是否為台鐵造成仍有待確認。

這幾天受颱風外圍環流沉降影響，大台北地區天天高溫飆破36度，但台北車站空調設備24小時運轉、使用率高，如今出現故障，一運轉就伴隨高分貝低頻噪音，嚴重影響附近居民生活品質。

附近住戶向聯合新聞網透露，台北車站位於北平西路上的空調設備建築物，發出低頻噪音已長達三年，「聽久了會噁心，耳朵會有一陣一陣嗡鳴聲」，直呼非常擾民。

周邊黎明里長鄭燕宗說，低頻噪音斷斷續續影響里民超過半年，音量大小端視機器運作數量多寡決定，有時會連吵好幾天。尤其天熱，北車空調齊開，設備轉速越快、噪音越高。先前里辦公室曾找來環保局檢測，發現白天噪音嚴重超標、入夜後居民更是被吵得難以成眠，影響戶數超過百戶。

鄭燕宗強調「任何一個人住在這都會受不了」，先前曾多次私下與台鐵溝通未果，議員、立委會勘後，台鐵承諾6月30日前將優先搶修部分零件，待明年編列預算，最快年中就可以汰換設備、完全改善。

台鐵公司副總經理劉雙火表示，該設備為車站冷氣冰水主機的室外機，台鐵自己監測的分貝值都在70分貝以下，與台北車站背景值音量差不多。且室外機馬達聲響應為高頻噪音，而非居民控訴的低頻震動，再加上附近仍有其他飯店與捷運建築，無法完全確定噪音來源就是台鐵。

不過為改善狀況，劉雙火說初期台鐵將先清洗相關機器、所有軸承注油，為徹底解決台北站冰水主機老舊問題，已在重置2期編列2.9億預算。根據先前桃園站同款機器汰換經驗，更新一組設備約要價700萬至800萬元。