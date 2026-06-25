快訊

大雨不斷 屏東縣宣布下午2時起全縣停班停課

世足賽／南韓拔孫興慜先發爆冷不敵南非 剩分組第三擇優晉級機會

南橫清晨驚見90公斤黑熊過馬路 男下車引返山：親見山林守護神

聽新聞
0:00 / 0:00

不是寶可夢！47歲男靠手遊半年甩肉7公斤 醫驚訝：紅字都沒了

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師分享一名47歲男性病患靠著一款手遊成功瘦身，逆轉原本嚴重的脂肪肝指數。 示意圖／AI生成
醫師分享一名47歲男性病患靠著一款手遊成功瘦身，逆轉原本嚴重的脂肪肝指數。 示意圖／AI生成

不少人以為手機遊戲容易讓人久坐不動，但一名47歲男子卻因為一款走路遊戲，成功改變生活習慣，不僅半年內瘦下7公斤，原本被醫生點名必須控制的嚴重脂肪肝糖尿病前期及多項代謝異常指數，也幾乎全面恢復正常。此番結果也讓醫師相當震驚，直呼減重確實事在人為。

胃腸肝膽科醫師錢政弘日前在臉書分享門診案例指出，一名47歲男性長期有嚴重脂肪肝問題，體重約74公斤，且近年健康檢查數據持續惡化。2024年至2025年間，糖化血色素維持在6.2至6.4之間，已屬糖尿病前期；同時伴隨高膽固醇、高三酸甘油脂及高尿酸等問題。

根據去年底檢查結果，患者尿酸高達9.1 mg/dL、三酸甘油脂375 mg/dL、總膽固醇222 mg/dL，肝功能指數（ALT）更飆升至107 U/L，幾乎所有代謝相關指標都超出正常範圍。醫師當時也提醒，若持續缺乏運動、未控制體重與飲食，未來恐發展成糖尿病。

不過，患者日前回診時卻帶來令人意外的成果。最新檢查顯示，尿酸降至7.0、三酸甘油脂降到86、總膽固醇降至156、糖化血色素降至5.7，肝指數也回到47，幾乎所有異常數值都恢復正常範圍，體重更從74公斤降至67公斤，成功減重7公斤。

醫師進一步詢問改善秘訣後發現，患者並未服用特殊減重藥物，而是半年前下載了任天堂手機遊戲《皮克敏 Bloom》（Pikmin Bloom）。為了完成遊戲中的種花、打蘑菇等任務，他每天積極步行，將過去習慣搭公車、捷運的生活方式，改為能走就走。患者妻子在旁透露，先生一天可走超過3萬步，即使出國旅遊也很認真持續維持步行習慣。

除了數據改善外，醫師透過檢查發現，患者原本嚴重的脂肪肝也已大幅改善，目前僅剩輕度脂肪肝。錢政弘表示，該名案例顯示生活型態改變的重要性，即使血糖、肝功能及血脂異常已持續一段時間，只要透過規律運動與體重控制，仍有機會明顯改善健康狀況。

膽固醇 脂肪肝 糖尿病 運動 皮克敏 手機遊戲

延伸閱讀

台灣牛奶全球最貴 網紅Cheap怒轟：最會割台灣人韭菜的還是自己人

高溫假呢？5月直逼40度 網崩潰「熱到快融化」：洗完澡5分鐘就濕掉

豬五花變豬九花！連鎖火鍋肉品挨轟「體脂過高」 店家道歉邀免費招待

生乳捲爆食安風波！亞尼克公開手工製程 網驚呼：真的用統一布丁

相關新聞

大雨不斷 屏東縣宣布下午2時起全縣停班停課

根據中央氣象署資料顯示，屏東縣今日上午因西南氣流帶來強大雨勢，導致多數地區積淹水、交通受阻，具致災風險。經審慎評估，縣府宣布

雙北等7縣市留意大雨…台南高雄屏東防豪雨 小心雷擊、溪水暴漲

中央氣象署發布豪雨特報，第7號颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣有局部豪雨或大豪雨，台南市...

汐止住家驚見「荔枝椿象大軍」爬滿窗戶！專家示警：千萬別直接拍死

新北市汐止地區近期爆發荔枝椿象入侵事件，居民面臨困擾，社群上引發熱議。專家建議透過清除成蟲、處理蟲卵及使用薄荷精油等方法進行防治，並提醒民眾不觸碰其臭液以免造成傷害。

不是寶可夢！47歲男靠手遊半年甩肉7公斤 醫驚訝：紅字都沒了

不少人以為手機遊戲容易讓人久坐不動，但一名47歲男子卻因為一款走路遊戲，成功改變生活習慣，不僅半年內瘦下7公斤，原本被醫生點名必須控制的嚴重脂肪肝、糖尿病前期及多項代謝異常指數，也幾乎全面恢復正常，此番結果也讓醫師相當震驚，直呼減重其實真的是事在人為。

超高齡海嘯來了！ 家總30年喊話：「照顧是一種選擇，而不是義務」

台灣步入超高齡社會，家中長輩的照顧責任常落在家人的身上，家庭照顧者身心承受壓力非外人所能想像。家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）成立30年，今天舉辦研討會，2026年制定「家庭照顧者權利宣言」，宣示無論照顧者或被照顧者，都應享有基本人權，讓「照顧是一種選擇，而不是義務」。

電子煙加重罰則 「持有」最高7年刑責、10萬元罰鍰 有一個月緩衝期

毒駕頻傳，為防制新興毒品氾濫，行政院於2026年6月通過「菸害防制法」修正草案，全面禁止電子煙，也首度將「持有」納入開罰範圍。國健署長沈靜芬表示，修法過後，未來不僅「使用」電子煙將受罰，「持有」電子煙及其組合元件也將納入處罰對象，除依法沒入外，持有、使用者可處新台幣3萬至10萬元罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。