不是寶可夢！47歲男靠手遊半年甩肉7公斤 醫驚訝：紅字都沒了

不少人以為手機遊戲容易讓人久坐不動，但一名47歲男子卻因為一款走路遊戲，成功改變生活習慣，不僅半年內瘦下7公斤，原本被醫生點名必須控制的嚴重脂肪肝、糖尿病前期及多項代謝異常指數，也幾乎全面恢復正常。此番結果也讓醫師相當震驚，直呼減重確實事在人為。

胃腸肝膽科醫師錢政弘日前在臉書分享門診案例指出，一名47歲男性長期有嚴重脂肪肝問題，體重約74公斤，且近年健康檢查數據持續惡化。2024年至2025年間，糖化血色素維持在6.2至6.4之間，已屬糖尿病前期；同時伴隨高膽固醇、高三酸甘油脂及高尿酸等問題。

根據去年底檢查結果，患者尿酸高達9.1 mg/dL、三酸甘油脂375 mg/dL、總膽固醇222 mg/dL，肝功能指數（ALT）更飆升至107 U/L，幾乎所有代謝相關指標都超出正常範圍。醫師當時也提醒，若持續缺乏運動、未控制體重與飲食，未來恐發展成糖尿病。

不過，患者日前回診時卻帶來令人意外的成果。最新檢查顯示，尿酸降至7.0、三酸甘油脂降到86、總膽固醇降至156、糖化血色素降至5.7，肝指數也回到47，幾乎所有異常數值都恢復正常範圍，體重更從74公斤降至67公斤，成功減重7公斤。

醫師進一步詢問改善秘訣後發現，患者並未服用特殊減重藥物，而是半年前下載了任天堂手機遊戲《皮克敏 Bloom》（Pikmin Bloom）。為了完成遊戲中的種花、打蘑菇等任務，他每天積極步行，將過去習慣搭公車、捷運的生活方式，改為能走就走。患者妻子在旁透露，先生一天可走超過3萬步，即使出國旅遊也很認真持續維持步行習慣。

除了數據改善外，醫師透過檢查發現，患者原本嚴重的脂肪肝也已大幅改善，目前僅剩輕度脂肪肝。錢政弘表示，該名案例顯示生活型態改變的重要性，即使血糖、肝功能及血脂異常已持續一段時間，只要透過規律運動與體重控制，仍有機會明顯改善健康狀況。