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內科住院醫招收率低⋯吳明賢倒下前組學會工作小組 盼推不同工不同酬

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫學院院長吳明賢日前到院前無呼吸心跳（OHCA）送醫，他倒下前一日才發文對國內內科醫師招收率僅61%感到憂心，並在內科醫學會中籌組工作小組，指派秘書長盛望徽、基層醫療委員會代表王宏育擔任召集人。本報資料照片。
台大醫學院院長吳明賢日前到院前無呼吸心跳（OHCA）送醫，他倒下前一日才發文對國內內科醫師招收率僅61%感到憂心，並在內科醫學會中籌組工作小組，指派秘書長盛望徽、基層醫療委員會代表王宏育擔任召集人。本報資料照片。

台大醫學院院長吳明賢日前到院前無呼吸心跳（OHCA）送醫，至今仍在台大醫院救治中，他倒下前一日才發文對國內內科醫師招收率僅61%感到憂心，並在內科醫學會中籌組工作小組，指派秘書長盛望徽、基層醫療委員會代表王宏育擔任召集人，擬向衛福部提案解決對策。王宏育指出，將持續倡議「同工不同酬」，針對困難治療病人提高給付，並健全基層醫療網，減輕醫院負擔。

王宏育指出，有些科別病人病況相對單純，看診所需時間短，而內科醫師面對的高齡病人，常是多重慢性病纏身，腎臟、心臟都不好，同時又有貧血、糖尿病、肌少症等病症，問診時間動輒半小時，開藥出藥品項目多達7、8種，還需留意藥物間交互作用，並向病人完整衛教，健保給付診察費卻未因此調升，若在醫院擔任內科住院醫師，更是需要輪班，且需至少5年才能拿到專科醫師執照。

此外，內科醫師也是最容易發生醫療糾紛的科別之一。王宏育說，內科病人年紀較大，不幸過世的機率也較高，病人離世後從國外回國奔喪的「天邊孝子」，不僅認為在國內負責照顧長輩的家人不夠盡心，還時常將氣出在醫師身上，認為醫師未盡責任，才會害長輩過世，甚至為此提告內科醫師，實務上為避免漫長複雜的訴訟過程，不少人選擇賠錢了事。

吳明賢曾批評「健保資源錯置」是導致重要科別人力流失原因之一。王宏育指出，以台中區基層診所為例，包括醫師及護理師薪資、藥品費用、檢驗費、水電費等，每家內科診所今年3月份向健保申請費用為74萬點，外科約56萬、家醫科75萬、小兒科82萬，其餘包括眼科、皮膚科、復健科等科別，均申請逾百萬點，若不正視，內、外、婦、兒缺人頹勢，恐難反轉。

王宏育說，工作小組將整合各界意見後，向政府提出訴求，目前討論重點包括診察費應依照診斷項目複雜程度有所加成，包括調升多重慢性病診察費加成等，也須考慮保障醫院住院醫師薪資，另有專家建議「應健全基層診所」，若病人在診所被照顧好，亞健康狀態回復至健康，或維持亞健康，就不必至醫院就醫住院，減輕醫院內科醫師負擔，至於後續推動進度，需待學會幹部指示。

高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育說，工作小組目前討論重點包括診察費應依照診斷項目複雜程度有所加成，包括調升多重慢性病診察費加成等，也須考慮保障醫院住院醫師薪資，另有專家建議「應健全基層診所」。本報資料照片。
高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育說，工作小組目前討論重點包括診察費應依照診斷項目複雜程度有所加成，包括調升多重慢性病診察費加成等，也須考慮保障醫院住院醫師薪資，另有專家建議「應健全基層診所」。本報資料照片。

吳明賢 衛福部 醫學會

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