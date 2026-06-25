內科住院醫招收率低⋯吳明賢倒下前組學會工作小組 盼推不同工不同酬

台大醫學院院長吳明賢日前到院前無呼吸心跳（OHCA）送醫，至今仍在台大醫院救治中，他倒下前一日才發文對國內內科醫師招收率僅61%感到憂心，並在內科醫學會中籌組工作小組，指派秘書長盛望徽、基層醫療委員會代表王宏育擔任召集人，擬向衛福部提案解決對策。王宏育指出，將持續倡議「同工不同酬」，針對困難治療病人提高給付，並健全基層醫療網，減輕醫院負擔。

王宏育指出，有些科別病人病況相對單純，看診所需時間短，而內科醫師面對的高齡病人，常是多重慢性病纏身，腎臟、心臟都不好，同時又有貧血、糖尿病、肌少症等病症，問診時間動輒半小時，開藥出藥品項目多達7、8種，還需留意藥物間交互作用，並向病人完整衛教，健保給付診察費卻未因此調升，若在醫院擔任內科住院醫師，更是需要輪班，且需至少5年才能拿到專科醫師執照。

此外，內科醫師也是最容易發生醫療糾紛的科別之一。王宏育說，內科病人年紀較大，不幸過世的機率也較高，病人離世後從國外回國奔喪的「天邊孝子」，不僅認為在國內負責照顧長輩的家人不夠盡心，還時常將氣出在醫師身上，認為醫師未盡責任，才會害長輩過世，甚至為此提告內科醫師，實務上為避免漫長複雜的訴訟過程，不少人選擇賠錢了事。

吳明賢曾批評「健保資源錯置」是導致重要科別人力流失原因之一。王宏育指出，以台中區基層診所為例，包括醫師及護理師薪資、藥品費用、檢驗費、水電費等，每家內科診所今年3月份向健保申請費用為74萬點，外科約56萬、家醫科75萬、小兒科82萬，其餘包括眼科、皮膚科、復健科等科別，均申請逾百萬點，若不正視，內、外、婦、兒缺人頹勢，恐難反轉。

王宏育說，工作小組將整合各界意見後，向政府提出訴求，目前討論重點包括診察費應依照診斷項目複雜程度有所加成，包括調升多重慢性病診察費加成等，也須考慮保障醫院住院醫師薪資，另有專家建議「應健全基層診所」，若病人在診所被照顧好，亞健康狀態回復至健康，或維持亞健康，就不必至醫院就醫住院，減輕醫院內科醫師負擔，至於後續推動進度，需待學會幹部指示。