1219北捷無差別攻擊檢討 交通部祭科技預警4大精進作為

去年12月19日台北車站、中山站驚傳隨機襲擊事件，交通部昨首次召開「軌道營運機構災害防救業務協調會報」，針對初期應變不足、缺乏科技預警等問題，提報後續精進作為，包含強化通報機制、提升聯合防災中心功能、精進維安應變作為、導入科技預警機制等4大項，從「制度、管理、科技」三管齊下進行全方位升級。

交通部昨下午召開115年第1次「軌道營運機構災害防救業務協調會報」，其中針對114年「1219台北捷運隨機襲擊事件」所突顯跨機構通報遞延、初期應變不足、演練態樣單一且頻率不足，以及缺乏科技預警等問題，由鐵道局提報後續精進作為，全力構築高韌性且國家級軌道運輸安全環境。

1219事件發生後，交通部長陳世凱十分重視現行公共運輸場域安全防護漏洞，指示須從精進突發事件通報機制、強化場站應變功能、建構具效率通報模式、提升演練頻率並納入多元災害樣態、評估科技工具輔助監控預警，以及強化法規強制力與統一指揮體系等六大面向，進行根本性檢討改善。

昨天會議由交通部政務市長武勝園主持，除持續檢視各軌道系統防災機制與跨機構協調成效，鐵道局也確立1219事件，後續4大核心面向的具體精進作為。

第一，強化通報機制，全面修訂共構車站的共同防救災應變計畫，優化行控中心、上級機關與相鄰場域之同步通報流程，確保危機資訊即時透明。

第二，提升聯合防災中心功能，精進防災中心的人員實務訓練與值勤檢核，要求各事業體建置常態與備援進駐機制，厚植初期自主應變量能，並推動標準化管理及統一指揮原則，逐步建立更完善的跨機關協作模式。

第三，精進危安應變作為，提高人為無差別攻擊、毒氣、水火災等複合式災害的實兵演練頻率，將多元情境納入常態化聯合演練；導入科技預警機制，評估導入AI影像辨識及智慧監控系統，消弭監控死角，並結合保全巡查與警民聯防，構築立體化安全防護網。

交通部強調，保障旅客安全是公共運輸服務絕不妥協的首要責任。交通部將以最高標準督導各軌道機構落實執行各項精進措施，從「制度、管理、科技」三管齊下進行全方位升級，打造讓民眾安心、社會放心的國家級公共運輸安全環境。