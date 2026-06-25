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張文隨機殺人事件後 交部檢討六大面向 加強即時通報、危險監控

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
交通部檢討去年張文隨機殺人案車站安全加強精進作為。圖／警政署提供
交通部檢討去年張文隨機殺人案車站安全加強精進作為。圖／警政署提供

去年12月19日台北捷運發生張文隨機殺人事件，交通部召開協調會報深切檢討當時聯防機制不足處，由鐵道局提報後續精進作為，改善台灣軌道運輸安全環境。

張文攻擊事件是繼2014年鄭捷隨機殺人案後，台北捷運系統再次發生重大襲擊案件。事件導致包含主嫌張文在內一共4人死亡、11人輕重傷。交通部昨日召開2026年第1次「軌道營運機構災害防救業務協調會報」，針對張文事件突顯「跨機構通報遞延」、「初期應變不足」、「演練態樣單一且頻率不足」，以及「缺乏科技預警」等問題，由鐵道局提報後續精進作為，全力構築高韌性且民眾安心的國家級軌道運輸安全環境。

交通部表示，張文事件發生後，受部長指示必須從精進突發事件通報機制、強化場站應變功能、建構具效率通報模式、提升演練頻率並納入多元災害樣態、評估科技工具輔助監控預警，以及強化法規強制力與統一指揮體系等六大面向，進行根本性檢討改善，具體精進作為包含四面向。

強化通報機制，全面修訂共構車站之共同防救災應變計畫，優化行控中心、上級機關與相鄰場域之同步通報流程，確保危機資訊即時透明。

提升聯合防災中心功能，精進防災中心之人員實務訓練與值勤檢核，要求各事業體建置常態與備援進駐機制，厚植初期自主應變量能，並推動標準化管理及統一指揮原則，逐步建立更完善之跨機關協作模式。

精進危安應變作為，提高人為無差別攻擊、毒氣、水火災等複合式災害之實兵演練頻率，將多元情境納入常態化聯合演練。

導入科技預警機制，評估導入AI影像辨識及智慧監控系統，消弭監控死角，並結合保全巡查與警民聯防，構築立體化安全防護網。 

張文 鄭捷 交通部

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