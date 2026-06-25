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手機掉高鐵軌道！男竟催保全「跳下去撿」 網怒轟：應終身禁搭乘

聯合新聞網／ 綜合報導
高鐵月台示意圖。聯合報系資料照。
高鐵月台示意圖。聯合報系資料照。

近日一名男子在高鐵月台候車時，不慎將手機掉落至軌道上，因等待工作人員協助撿拾過程較久，竟當場情緒失控，不斷催促現場保全處理，甚至要求對方直接跳下軌道撿手機。過程遭拍下並上傳網路，引發熱烈討論，不少網友嚴厲斥責「怎麼不自己跳」、「應該解除契約，終身他禁止搭高鐵」。

曝光畫面可見，掉手機的男子身穿白色上衣、卡其褲，保全多次說明撿拾掉落物需依照既定程序、無法立即進入軌道區處理時，男子仍持續大聲抱怨，並多次表示「跳下去一下不就撿起來了」、「都十幾分鐘了還撿不起來」、「撿不起來，笑死」，甚至還嗆「不要讓我搭不上車哦」。

儘管男子情緒激動，保全人員仍持續耐心說明並請他降低音量。據了解，高鐵月台軌道區涉及列車調度與高壓電等安全風險，即使只是撿拾掉落物，也需經過確認與相關作業程序後才能執行，無法因個別需求直接進入軌道，以避免危及人員安全及影響營運。

文章被轉發到PTT後，大批網友留言批評，「可以自己跳」、「保全又不是保母，誰理你」、「這要通報，才能跳下去的，在那亂」、「手機又不是保全掉的，在那邊兇什麼？」、「應該要解除契約，終身禁止搭高鐵」、「都有半高月台門還是可以掉？」、「這已經不只是奧客，可以直接報警處理了」。

高鐵公司也提醒，若旅客物品掉落軌道，應通知站務人員協助處理；若遇有人或大型行李掉落等緊急情況，可按壓月台緊急停車按鈕，以確保現場安全。

高鐵 保全 手機

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