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阿里山絕美月光雲海「琉璃光瀑」 網友曝賞景「最佳第一排」地點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山不只有聞名國際日出景觀，夏季雨後雲海與夜間燈火交織而成的「琉璃光」，更是攝影玩家追逐夢幻秘境。圖／黃源明提供
阿里山不只有聞名國際日出景觀，夏季雨後雲海與夜間燈火交織而成的「琉璃光」，更是攝影玩家追逐夢幻秘境。圖／黃源明提供

阿里山不只有聞名國際日出景觀，夏季雨後雲海與夜間燈火交織而成的「琉璃光」，更是攝影玩家追逐夢幻秘境。近日阿里山公路石棹地區出現罕見的「琉璃光瀑」景觀，在月光加持下，雲海如瀑布般翻湧流瀉，搭配山谷聚落燈光，形成宛如銀河傾瀉人間的絕美畫面。

記錄介紹阿里山景色的社群「漫步在雲端的阿里山」版主、阿里山達人黃源明分享，22日晚間原本上山等待拍攝澎湖花火，但山區雲霧始終未散，直到晚間9時仍看不到理想景況，只好準備下山返程。沒想到車行至接近觸口，透過遠端即時影像發現石棹上空開始出現雲瀑流動跡象。

憑藉多年觀察經驗，直覺判斷當晚極可能出現難得一見月光版琉璃雲瀑，果斷掉頭折返石棹。雖然回到拍攝點時上一波雲海散去，但不久後曾文溪流域雲海再度翻越阿里山公路，形成如絲綢般緩慢流動的雲瀑景象，搭配山谷燈火與皎潔月光，呈現層次豐富的光影變化。

黃源明表示，過去拍攝過無數琉璃光景色，但結合月光、雲海與流瀑效果的畫面相當少見。雲瀑持續翻湧流動，每一刻都是獨一無二的光影藝術，也只有親臨現場，才能感受雲海與琉璃光交織出的動態美感。

「琉璃光」是夜間山區燈火穿透雲霧後，經折射形成如琉璃般晶瑩剔透光影景象。阿里山公路台18線石棹、龍頭與隙頂一帶，地勢居高臨下，可俯瞰茶園聚落燈光與雲海變化，向來是全台知名的琉璃光觀賞熱點。

黃源明指出，許多人以為琉璃光是秋冬限定景色，其實夏季天氣穩定、午後雷陣雨過後，同樣有機會出現壯觀景象。尤其石棹、龍頭及隙頂三處地點，堪稱觀賞琉璃光「最佳第一排」，傍晚夜幕低垂後最容易捕捉到雲海與燈火交會的夢幻時刻。

他建議民眾上山前，可先透過阿里山國家風景區管理處設置即時影像系統掌握天候雲況，增加賞景成功機率。此外，拍攝琉璃光不一定需要昂貴器材，只要善用手機搭配三腳架與長時間曝光功能，也有機會記錄下令人驚豔的美景。

隨著近期進入滿月期，若山區持續具備充足水氣與雲霧條件，阿里山仍有機會上演月光版雲海琉璃大景。對喜愛攝影與追尋自然美景的旅人而言，不妨安排一趟阿里山夜宿之旅，在雲海翻湧與萬家燈火交會之際，感受這場如夢似幻的人間仙境。

澎湖 阿里山

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