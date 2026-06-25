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13年守護見證奇蹟！癱瘓女送手作 名醫：最珍貴回報

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市神經內科名醫宋思權診所喬遷，收到特別賀禮。送禮者是13年前重大車禍頸椎重創頸部以下癱瘓小女孩（珣珣），今年升讀高中「珣珣」，送手作植草屋品，讓同為脊髓損傷宋思權深受感動。圖／宋思權提供
嘉義市神經內科名醫宋思權診所喬遷，收到特別賀禮。送禮者是13年前重大車禍頸椎重創頸部以下癱瘓小女孩（珣珣），今年升讀高中「珣珣」，送手作植草屋品，讓同為脊髓損傷宋思權深受感動。圖／宋思權提供

嘉義市神經內科名醫宋思權診所喬遷，收到特別賀禮。送禮者是13年前重大車禍頸椎重創頸部以下癱瘓小女孩（珣珣），今年升讀高中「珣珣」，送手作植草屋品，讓同為脊髓損傷宋思權深受感動。手作禮物串起13年深厚情誼，見證生命影響生命，彼此照亮人生故事。

宋思權年輕騎重型機車發生意外，造成頸椎與脊椎受損，歷經多次手術後重返醫界，長年投入脊髓損傷者關懷與公益服務。13年前，年僅2歲多「珣珣」因車禍造成頸椎嚴重受創，不僅頸部以下癱瘓，更一度失去自主呼0吸能力，生命垂危。當時全台超過19萬名網友集氣祈福，社會各界也紛紛伸出援手。

一路陪伴「珣珣」成長的宋思權，見證她從病床走向校園的歷程。他回憶，「珣珣」初期面對輪椅生活曾感到陌生與不安，但很快展現超乎年齡的勇氣與韌性，逐步接受身體改變，重新擁抱生活。雖然頸部以下無法自主活動，「珣珣」始終沒有向命運低頭。從國小起堅持每天到校上課，以嘴巴咬著特製嘴控筆完成作業與考試，即使書寫速度比同學慢上許多，仍不放棄每一次學習機會。

「珣珣」努力與堅持獲得肯定，2024年榮獲總統教育獎。去年6月南興國中畢業，將部分總統教育獎獎金捐入學校教育儲蓄戶，幫助更多需要協助的孩子。宋思權收到「珣珣」送來的植草屋作品說，潔白枝幹向上延展、藤編圓環層層交織設計，讓他聯想到生命歷經風雨後依然堅韌成長模樣，這些年或許自己給「珣珣」幫助有限，反而是「珣珣」用生命教育他，讓他明白苦難未必是人生阻礙，也可能成為孕育希望與勇氣養分。

「生命的高度，不是由遭遇決定，而是由信念決定」，宋思權表示，最珍貴的從來不是禮物本身，而是看見當年需要眾人守護的小女孩，如今成長為能夠鼓舞他人的生命鬥士。宋思權說，「這，就是我行醫30多年來最美的回報。」從醫師守護病童，到病童以生命故事感動醫師，這段跨越13年的陪伴，不只是醫病關係的延續，更是一場生命影響生命的感人見證。

車禍

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