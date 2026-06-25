非法網購電子煙如雨後春筍 國健署：下架率99.8%

菸害防制法3年前修法，全面禁止電子煙，非法網購如雨後春筍，想要取得電子煙，無論海外偷帶回、上網購買，取得並不難。國健署回應強化網路監控，違法資訊下架率達99.8%。

菸害防制法修正案2023年3月22日上路，電子煙及未經健康風險評估審查通過加熱菸等新興菸品皆違法，不可在台灣製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，攜帶入境最高罰新台幣500萬元，無奈現況卻是邊境攔不住，國內民眾檢舉、衛生單位稽查速度，根本趕不上網購平台上架。

近期毒駕事件層出不窮，禍首之一「喪屍煙彈」依托咪酯使用電子煙作為載具，外界關切電子煙查緝成效及執法作為，國健署昨天深夜緊急以新聞稿回應，電子煙販售型態已逐漸轉向網路及社群媒體，近年持續強化網路監測及平台合作機制。

據國健署統計，自114年1月至115年5月底止，累計監測網路違法販售及廣告資訊3萬5776件，其中3萬5704件已完成下架，下架率達99.8%，相當於每發現1000件違法資訊，即有998件成功移除。

此外，針對境內外違法網站，國健署已協調財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）執行停止解析6512件，其中包含凍結境內網域名稱636件，有效阻斷民眾透過網路接觸違法販售資訊。

國健署指出，面對電子煙及新型態網路販售模式持續變化，衛生福利部正推動菸害防制法修法作業，規劃增列電子煙等類菸品沒入機制，並強化網際網路違法廣告、行銷及販售行為之管理規範，以進一步提升執法效能。

截至115年5月底止，全國累計執行電子煙及相關違法產品稽查超過108萬件次，裁處違法案件1萬1432件，裁罰金額約新台幣9.7億元。國健署表示，稽查工作涵蓋校園周邊、實體店面、網路平台、市場巡查及民眾檢舉案件等多元場域。

國健署重申，這是屬於全面性預防查核措施，因此不宜單以裁處率高低作為執法積極與否的唯一判斷標準。重要的是透過持續查緝，降低違法產品流通機會，將持續結合教育、警政、關務及地方政府等單位，共同強化源頭管理、網路監控及查緝執法。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康