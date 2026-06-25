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南高屏等地防豪雨 屏東九如8小時累積雨量359毫米

中央社／ 台北25日電
過去8小時屏東九如累積雨量達359毫米。示意圖。中央社
過去8小時屏東九如累積雨量達359毫米。示意圖。中央社

氣象署提醒，今天屏東防大豪雨，台南、高雄防豪雨，過去8小時累積雨量以屏東九如達359毫米最多。氣象專家吳德榮說，26日、27日鋒面近及颱風米克拉引進水氣，需防劇烈天氣。

中央氣象署今天發布豪雨特報，第7號颱風米克拉北上，鋒面接近及西南風增強影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣有局部豪雨或大豪雨，台南市及高雄市有局部大雨或豪雨；台北、新北、嘉義、澎湖地區及台東山區有局部大雨發生。

氣象署統計，今天0時至上午8時，累積雨量以屏東縣九如鄉359毫米最多，其他縣市部分，高雄市內門區217.5毫米、台南市左鎮區112.5毫米。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天水氣增多，天氣轉趨不穩定，易有對流發展，尤其南部、中部因颱風米克拉增強西南風與地形的抬升作用，產生強對流，需注意雷擊、強風及劇烈降雨的發生。

吳德榮指出，明日（26日）、27日鋒面接近及米克拉引進水氣，需防範劇烈天氣（雷擊、強風、短時強降雨），氣溫略降。

吳德榮表示，28至30日鋒面北退，天氣逐漸好轉、氣溫回升，28日仍有局部短暫陣雨或雷雨，29、30日降雨集中在午後。7月1至4日各地晴時多雲、白天熱，午後山區偶有局部降雨。

吳德榮說，米克拉昨晚已減弱為輕度颱風，最新氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，今天米克拉向北北東進行，愈往北「海洋熱含量」愈低，有繼續減弱的趨勢，明天通過琉球附近海面，27日向東北加速遠離；今明兩天在東半部沿岸活動要注意長浪。

另外，吳德榮提到，第8號輕颱「無花果」亦呈現大迴轉的路徑，強度弱、離台更遙遠。

豪雨 屏東 雨量

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