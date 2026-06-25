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汐止住家驚見「荔枝椿象大軍」爬滿窗戶！專家示警：千萬別直接拍死

聯合新聞網／ 綜合報導
荔枝椿象越冬成蟲甦醒爆發，蟲害嚴重，葉片上滿是蟲卵。 聯合報系資料照
荔枝椿象越冬成蟲甦醒爆發，蟲害嚴重，葉片上滿是蟲卵。 聯合報系資料照

近期新北市汐止地區有民眾在臉書社團「汐止集團」上貼出一組驚悚照片，顯示家中窗戶外及陽台上佈滿成堆的荔枝椿象，畫面令人不寒而慄。該網友發文詢問：「請問各位版友們，有誰家裡也出現這麼多椿象的～如何處理？」此事引發網友熱議。

不少網友紛紛留言表示，近期家中也出現荔枝椿象蹤影，有人甚至指出「汐止的大型工廠也有類似情況」，更有人直呼「好誇張的多！太可怕了」、「真的會崩潰！」。荔枝椿象的臭液更讓許多人感到頭痛，有網友提醒：「千萬別去踩它或用手打，不然它扁死後的液體會讓妳後悔去打踩扁它。」

根據「新北市農業局-稼日蒔光」臉書的說明，荔枝椿象目前已進入繁殖活躍期，其中3至5月是交配與產卵的盛期，活動最為頻繁。專家指出，荔枝椿象主要棲息於台灣欒樹、龍眼樹等植物周圍，因此家中若有這類樹木，應特別注意防範。

針對荔枝椿象的防治，以下是專家提供的具體建議：

1. 清除成蟲：發現成蟲時，建議戴手套並使用網子或塑膠袋將椿象套住，密封後丟入一般垃圾桶。切勿拍打，以免臭液噴濺。

2. 處理蟲卵：椿象的卵無毒性，可用衛生紙捏碎丟棄，或裝入密封塑膠袋中處理。若卵附著於紗窗，可用木片或硬紙板輕輕刮除。

3. 消滅若蟲：若蟲通常呈紅色或橘色，可使用市售肥皂水或洗碗精水直接噴灑，藉此堵塞呼吸孔使其窒息死亡。

4. 預防入侵：確認紗窗是否緊密無破損，必要時加裝細目隔離網。此外，可定期修剪陽台周圍的樹木，減少椿象藏匿空間。

5. 緊急處理：若不慎接觸臭液，切勿搓揉接觸部位，應立即以大量清水沖洗。如有紅腫刺痛或傷口潰爛情況，應儘速就醫。

此外，有民眾分享天然驅蟲方法，建議使用稀釋的薄荷精油噴灑居家環境，因椿象討厭薄荷味道。若家中沒有幼兒或寵物，也可使用加壓噴壺裝稀釋清潔液直接噴灑椿象。

荔枝椿象 汐止

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