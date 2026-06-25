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凌晨05:30嘉義中埔鄉規模3.1級地震 最大震度嘉義、臺南2級

聯合新聞網／ 台北訊

06/25-05:30嘉義縣中埔鄉發生規模3.1有感<a href='/search/tagging/2/地震' rel='地震' data-rel='/2/103355' class='tag'><strong>地震</strong></a>
06/25-05:30嘉義縣中埔鄉發生規模3.1有感地震

2026年6月25日凌晨5時30分42秒，嘉義縣中埔鄉附近發生規模3.1的淺層地震，震源深度約7公里，震央位於嘉義縣政府東南東方約15.2公里處。此次地震屬於有感微震，最大震度出現在嘉義市及臺南市白河區，為2級輕震。此次規模雖小，但仍足以讓當地部分居民感受到輕微搖晃。

最大震度2級地區:嘉義市、臺南市

震度2級屬於輕震，大多數人在室內可感受到搖晃，懸掛物及燈具會有輕微晃動。此級震度一般不會造成人員傷害或建築損壞，居民無需特別恐慌，但應保持警覺，注意後續可能有餘震發生。

最大震度1級地區:嘉義縣、雲林縣

震度1級為微震，只有在靜止狀態下人才較可能感受到晃動，通常不會影響日常生活。當地居民無需特別行動，但可利用此次地震提醒做好防震準備。

由於此次地震震度均低於3級，建議民眾持續關注官方地震資訊，並遵守基本防震守則。地震發生時，室內應立即採取趴下、掩護、穩住的動作，遠離窗戶與危險物。地震過後，檢查家中電器、水管與瓦斯設備是否安全，如有異常應立即處理並向相關單位報告。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

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