新光保全再獲幸福企業優質獎 深耕人才永續打造友善職場

新光保全憑藉完善的人才照顧制度與友善職場環境，再度榮獲《工商時報》「幸福企業優質獎」，連續兩年獲得肯定。對於肩負24小時全年無休守護任務的保全產業而言，能持續打造幸福職場並不容易，也展現新光保全長期深耕人才永續與企業文化的成果。

新光保全表示，公司始終秉持「以人為本、共享成長」理念，將員工視為企業最重要的資產，致力打造公平、友善且具發展性的工作環境。除了提供具市場競爭力的薪酬福利、年終獎金及績效獎金外，也持續完善各項員工照顧措施，讓同仁能在不同人生階段獲得支持與保障。

在工作與家庭平衡方面，新光保全提供生理假、產檢假、產假、育嬰留職停薪及家庭照顧假等制度，並建立完善的母性健康保護機制，由護理人員、職業安全衛生人員及職業醫學專科醫師共同提供健康評估與照護服務，協助女性員工安心度過孕期與產後階段。

除了女性照護措施外，新光保全也積極推動家庭友善文化，鼓勵員工共同分擔家庭責任。近年來男性員工申請育嬰留職停薪比例持續提升，顯示相關制度已逐漸融入企業文化，讓員工能兼顧職涯發展與家庭需求。公司認為，照顧家庭不僅是個人責任，更是企業永續發展的重要基礎，因此持續透過制度與文化並行的方式，落實性別平等與家庭共融。

面對AI技術快速發展與智慧安全產業轉型趨勢，新光保全也持續強化人才培育與數位轉型布局。透過數位學習平台、AI應用課程、專業證照培訓及跨領域人才發展機制，協助員工提升專業能力與數位素養。新光保全指出，人才是企業競爭力的核心，唯有持續投資人才，才能推動智慧安全服務創新，強化企業永續發展動能。

在員工福祉方面，新光保全除提供定期健康檢查及員工協助方案（EAP），協助同仁維持身心健康外，也推動員工持股信託制度，鼓勵長期資產累積與財務規劃，從健康、心理到財務面向提供全方位支持。

新光保全表示，幸福職場不只是優渥薪資與福利，更重要的是建立兼顧公平、支持與成長的制度，讓不同背景、性別與職涯階段的員工都能獲得尊重與發展機會。未來將持續優化員工關懷措施，打造兼具安全感、歸屬感與成長機會的工作環境，讓員工與企業共同成長，攜手實踐永續發展願景。