深耕10年有成！全聯善美的文化藝術基金會勇奪台灣觀光永續獎雙銀殊榮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯善美的文化藝術基金會勇奪2026台灣觀光永續獎雙銀殊榮，打造企業ESG與地方經濟共好新典範，由全聯實業林子文副總代表領獎。圖／全聯福利中心提供
全聯善美的文化藝術基金會勇奪2026台灣觀光永續獎雙銀殊榮，打造企業ESG與地方經濟共好新典範，由全聯實業林子文副總代表領獎。圖／全聯福利中心提供

深耕宜蘭傳藝園區十年的全聯善美的文化藝術基金會，長期透過展演、工藝、節慶及永續旅遊等多元行動推動文化保存與傳承，今年再交出亮眼成績，以「柑仔龜祈島洄龜」及「大駐園跨界合作」兩項計畫，榮獲2026台灣觀光永續獎「永續觀光創新獎」銀獎與「合作夥伴獎」銀獎雙重肯定，展現文化永續與地方共好的豐碩成果。

其中，獲得「永續觀光創新獎」銀獎的「柑仔龜祈島洄龜」計畫，以宜蘭流傳近一甲子的「柑仔龜分福文化」為核心，結合地方信仰、工藝技術與產業資源，重新詮釋傳統文化。基金會不僅透過田野調查、口述歷史與技藝復刻，重現柑仔龜製作工法，更結合全聯超過1,200家門市通路，讓原本侷限於廟宇祭儀的文化活動走入民眾日常生活。

活動期間，基金會在全台多處門市展示大型藤編柑仔龜，並安排工藝體驗、校園教育及節慶活動，吸引大量民眾參與。進一步串聯地方書院、廟宇與學校，形成文化推廣網絡。今年春節期間更擴大進駐21家大全聯門市，並推出烏龜造型掛飾及購物袋等文創商品，引發民眾搶購熱潮。該計畫除獲得2024年全球綠色目的地百大故事獎，也曾奪下2025年德國柏林旅展綠色目的地永續故事文化與傳統大獎，成為台灣文化走向國際的重要案例。

另一項榮獲「合作夥伴獎」銀獎的「大駐園跨界合作」計畫，則聚焦於傳統表演藝術的永續發展。面對藝文團隊長期存在演出機會不足及經營不穩定等挑戰，宜蘭傳藝園區建立常態展演與人才培育平台，透過「共同投入、共享成果」模式，提供展演場域、住宿空間、行政支援及行銷資源，協助團隊專注於創作與演出。

基金會執行長羅欣怡指出，宜蘭傳藝園區一整年大大小小的表演超過千場，類型涵蓋國樂、特技、布袋戲與歌仔戲等，自2017年推動駐園計畫以來，已累積製作9檔年度大戲。2025年推出的《齊天大聖鬧龍宮》更結合戲曲、特技、舞蹈及影視科技等元素，創下713場演出紀錄，吸引60萬人次觀賞，宣傳影片累計觀看次數突破441萬次，不僅提升表演藝術能見度，也帶動周邊旅遊、餐飲及零售產業發展，為地方創造更多就業機會。

除了文化推廣與產業合作，宜蘭傳藝園區近年也持續深化永續經營，導入EMS能源管理系統、推動活動碳盤查及木工坊邊角料再利用等措施，並獲得綠色旅行標章二星認證，將ESG與SDGs理念融入園區營運。

全聯善美的文化藝術基金會表示，第一個五年以提升園區品質為目標，第二個五年則著重深化地方連結與共好發展。邁入第三個五年，基金會將以國際交流為方向，持續推動文化永續與跨域合作，並積極投入「文化處方箋」等創新領域，透過傳統工藝與表演藝術的力量，促進高齡健康與社會共融，讓台灣珍貴的傳統文化持續展現創意與永續價值。

全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡。記者黃筱晴／攝影
全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡。記者黃筱晴／攝影

「大駐園跨界合作」提升表演藝術工作者的專業職能，更帶動周邊旅遊、餐飲與零售等地方產業發展。圖／全聯福利中心提供
「大駐園跨界合作」提升表演藝術工作者的專業職能，更帶動周邊旅遊、餐飲與零售等地方產業發展。圖／全聯福利中心提供

宜蘭傳藝園區以「柑仔龜祈島洄龜」計畫獲得「永續觀光創新獎」銀獎。記者王聰賢／攝影
宜蘭傳藝園區以「柑仔龜祈島洄龜」計畫獲得「永續觀光創新獎」銀獎。記者王聰賢／攝影

全聯結合門市通路力量，巡迴展出藤編龜傳遞分福文化。圖／全聯福利中心提供
全聯結合門市通路力量，巡迴展出藤編龜傳遞分福文化。圖／全聯福利中心提供

宜蘭

延伸閱讀

新北美術館「海山夜行」登場 360度光雕重現三鶯文化記憶

林保署修復活化日治時期宿舍 獲全球卓越金獎

新北工藝活動「林園尋藝」開放報名

凱基銀行永續公益生態圈 結合捐血公益與生態保育

相關新聞

新光保全再獲幸福企業優質獎 深耕人才永續打造友善職場

新光保全憑藉完善的人才照顧制度與友善職場環境，再度榮獲《工商時報》「幸福企業優質獎」，連續兩年獲得肯定。對於肩負24小時全年無休守護任務的保全產業而言，能持續打造幸福職場並不容易，也展現新光保全長期深耕人才永續與企業文化的成果。

深耕10年有成！全聯善美的文化藝術基金會勇奪台灣觀光永續獎雙銀殊榮

深耕宜蘭傳藝園區十年的全聯善美的文化藝術基金會，長期透過展演、工藝、節慶及永續旅遊等多元行動推動文化保存與傳承，今年再交出亮眼成績，以「柑仔龜祈島洄龜」及「大駐園跨界合作」兩項計畫，榮獲2026台灣觀光永續獎「永續觀光創新獎」銀獎與「合作夥伴獎」銀獎雙重肯定，展現文化永續與地方共好的豐碩成果。

長照接不住 罕病者選擇安樂死

一名罕病患者至瑞士接受安樂死，引發熱議，罕見疾病基金會創辦人陳莉茵證實，該名個案罹患「夏柯—馬利—杜斯氏症（ＣＭＴ）」，多年來承受肌肉萎縮、神經退化之苦，呼籲政府建立更完善的長照體系，接住每一名飽受煎熬的患者。

漸凍症確診認定 醫促放寬

病程凶猛，平均存活時間僅三至五年，讓部分「肌萎縮性側索硬化症」（ＡＬＳ）（漸凍症）罕病患者心灰意冷，自覺人生無望。漸凍人協會表示，近年「放手」病人變多，有些選擇斷食善終，或簽預立醫療決定書，不再積極治療，少部分至國外安樂死。

明年健保總額 首度破兆

衛福部健保會昨討論「一一六年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」草案，社保司提出明年健保總額成長率高、低推估範圍，低推估為百分之二點六一九，高推估為最高上限百分之五點五，這使明年健保總額首度正式破兆，約在一兆一四九億元至一兆四三四億元。

走進普羅旺斯 一窺南法生活

有些旅行，是為了離開日常；而普羅旺斯，則讓人想留下來生活。跟著有行旅，在精品品牌御用的旅行講師Leah領航下，住進普羅旺斯最具代表性的「呂貝宏大區 Luberon」、茹卡（Joucas）山城羅萊夏朵莊園，連泊七晚，真正走進南法生活的節奏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。