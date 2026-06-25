深耕10年有成！全聯善美的文化藝術基金會勇奪台灣觀光永續獎雙銀殊榮

深耕宜蘭傳藝園區十年的全聯善美的文化藝術基金會，長期透過展演、工藝、節慶及永續旅遊等多元行動推動文化保存與傳承，今年再交出亮眼成績，以「柑仔龜祈島洄龜」及「大駐園跨界合作」兩項計畫，榮獲2026台灣觀光永續獎「永續觀光創新獎」銀獎與「合作夥伴獎」銀獎雙重肯定，展現文化永續與地方共好的豐碩成果。

其中，獲得「永續觀光創新獎」銀獎的「柑仔龜祈島洄龜」計畫，以宜蘭流傳近一甲子的「柑仔龜分福文化」為核心，結合地方信仰、工藝技術與產業資源，重新詮釋傳統文化。基金會不僅透過田野調查、口述歷史與技藝復刻，重現柑仔龜製作工法，更結合全聯超過1,200家門市通路，讓原本侷限於廟宇祭儀的文化活動走入民眾日常生活。

活動期間，基金會在全台多處門市展示大型藤編柑仔龜，並安排工藝體驗、校園教育及節慶活動，吸引大量民眾參與。進一步串聯地方書院、廟宇與學校，形成文化推廣網絡。今年春節期間更擴大進駐21家大全聯門市，並推出烏龜造型掛飾及購物袋等文創商品，引發民眾搶購熱潮。該計畫除獲得2024年全球綠色目的地百大故事獎，也曾奪下2025年德國柏林旅展綠色目的地永續故事文化與傳統大獎，成為台灣文化走向國際的重要案例。

另一項榮獲「合作夥伴獎」銀獎的「大駐園跨界合作」計畫，則聚焦於傳統表演藝術的永續發展。面對藝文團隊長期存在演出機會不足及經營不穩定等挑戰，宜蘭傳藝園區建立常態展演與人才培育平台，透過「共同投入、共享成果」模式，提供展演場域、住宿空間、行政支援及行銷資源，協助團隊專注於創作與演出。

基金會執行長羅欣怡指出，宜蘭傳藝園區一整年大大小小的表演超過千場，類型涵蓋國樂、特技、布袋戲與歌仔戲等，自2017年推動駐園計畫以來，已累積製作9檔年度大戲。2025年推出的《齊天大聖鬧龍宮》更結合戲曲、特技、舞蹈及影視科技等元素，創下713場演出紀錄，吸引60萬人次觀賞，宣傳影片累計觀看次數突破441萬次，不僅提升表演藝術能見度，也帶動周邊旅遊、餐飲及零售產業發展，為地方創造更多就業機會。

除了文化推廣與產業合作，宜蘭傳藝園區近年也持續深化永續經營，導入EMS能源管理系統、推動活動碳盤查及木工坊邊角料再利用等措施，並獲得綠色旅行標章二星認證，將ESG與SDGs理念融入園區營運。

全聯善美的文化藝術基金會表示，第一個五年以提升園區品質為目標，第二個五年則著重深化地方連結與共好發展。邁入第三個五年，基金會將以國際交流為方向，持續推動文化永續與跨域合作，並積極投入「文化處方箋」等創新領域，透過傳統工藝與表演藝術的力量，促進高齡健康與社會共融，讓台灣珍貴的傳統文化持續展現創意與永續價值。

全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡。記者黃筱晴／攝影

「大駐園跨界合作」提升表演藝術工作者的專業職能，更帶動周邊旅遊、餐飲與零售等地方產業發展。圖／全聯福利中心提供

宜蘭傳藝園區以「柑仔龜祈島洄龜」計畫獲得「永續觀光創新獎」銀獎。記者王聰賢／攝影