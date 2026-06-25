腹部鈍傷勿輕忽 小心腹內出血或器官破裂

跌倒、車禍或撞擊等外力容易造成「腹部鈍傷」，千萬不可輕忽。如果肝臟、脾臟、腎臟、腸道、膀胱及子宮等腹部器官受傷，這類創傷外表不一定有明顯傷口，卻可能早已出現腹腔內出血或器官破裂，是急診常見的創傷急症，也是重要致死原因之一。

許多人以為沒有外傷就代表傷勢不嚴重，其實腹部鈍傷最需要提防的就是看不見的內出血。若患者到院時生命徵象穩定，大多可採非手術治療並順利康復，但仍須在住院期間密切監測，不可掉以輕心。

住院初期通常需絕對臥床休息，並持續監測血壓、脈搏、體溫與意識變化，同時安排抽血、腹部電腦斷層及創傷超音波等檢查，評估是否持續出血或出現其他併發症。若檢查顯示無急性大量出血，且生命徵象穩定，治療原則以休息、觀察及追蹤紅血球指數為主，必要時可輸血，或由醫師進行血管栓塞止血。若出現低血壓、腹膜炎、劇烈腹痛或生命徵象不穩定，則需依醫師判斷考慮手術治療。

飲食方面，受傷初期常需暫時禁食，待醫師確認病況穩定且無手術需求後，再由流質飲食開始，逐步恢復正常進食，以均衡、高蛋白、清淡溫和為原則，避免刺激性食物。活動應循序漸進，從床上翻身、坐起到下床行走都要慢慢增加，姿勢轉換時要注意頭暈與跌倒風險，避免因過度活動誘發再次出血。

返家後仍需持續休養，通常2至3個月內應避免劇烈運動及腹部過度用力，如提重物、用力咳嗽、解便、仰臥起坐，以及騎腳踏車或機車等。因非手術治療仍可能出現腹內出血或延遲性器官破裂，而且常在受傷後數天到數周才發生。

若出現腹痛加劇、疼痛轉移到肩膀、腹部僵硬、發燒、噁心、嘔吐、吐血、血便、血尿、頭暈、冒冷汗、心悸、全身無力、臉色蒼白或意識改變，應立刻返診或急診就醫，以免延誤搶救時機。

家屬也應協助觀察患者精神狀態、食欲、排尿與排便情形，若發現活動後特別虛弱、臉色突然變差，或休息後仍未改善，都不能只當成疲倦而延誤就醫。按時回門診追蹤、遵從醫囑休息與飲食調整，才是平安恢復的重要關鍵。