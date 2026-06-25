健康你我他／不爭不罵不否定 維護婆婆自尊心

一個周日，90歲婆婆突然大便失禁，這是我家面對失智症的開始。慌亂中迅速找了陸配看護，次日就住進家裡，以便我和外子能照常外出上班。

婆婆有心臟病，而失智除了記憶力消退，還伴隨身體許多部位退化失能。未幾婆婆又住院，且戴著鼻胃管出院。儘管初期她只能臥床休養，但負責任的看護仍每天抱她起床，推輪椅出門散步，於是婆婆逐漸好轉，恢復能自己行走，鼻胃管也拔除而正常進食。

失智要定期回診，我大量閱讀失智症相關書籍，懂得以「不否定，不爭辯，不責備」對待罹病的婆婆，例如她常說，床上或窗簾後有陌生人，我不會跟她說「沒有」，而是拍拍床或抖動窗簾，說「我把他趕走了」。婆婆雖然生活起居都由看護和我們照顧，但她仍會抱怨身上沒有錢，於是我們會給她幾百元放在她口袋裡，不見了也就算了。

失智者也有自尊心和愛面子，婆婆明明在家裡胡塗或譫妄，但到了定期回診時，在醫師面前，她常對答如流，偶爾還會冒出一、兩句成語，讓人嘖嘖稱奇。生活上我們盡量維持正常，周末假日會開車帶著婆婆和看護一起出遊，讓老人家接觸大自然和人群，減緩失智症的惡化。

和失智症纏鬥2年餘，婆婆以93高齡往生。這已是10幾年前的往事，但以尊重和包容對待失智者，讓婆婆和我們都不留遺憾。